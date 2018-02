Antevisão: FC Porto x Liverpool FC

O regresso da Liga milionária

Estamos em contagem decrescente para o regresso daquela que é a competição mais prestigiada do Futebol .É já dia 13 de Fevereiro que está de volta a UEFA Champions League .

O Porto inicia os oitavos de final esta quarta feira,dia 14, e recebe no Dragão a equipa treinada por Jurgen Klopp. Teremos assim um frente a frente entre o atual líder do campeonato português e o 3º classificado da Premier League.

No Ranking da UEFA atualizado a 8/12/2017 , o Futebol Clube do Porto ocupa a 9ª posição e o Liverpool a 31ª.

Para marcar presença nos oitavos de final desta competição o Porto deixou para trás Mónaco e Leipzig, terminando assim no segundo lugar do grupo G com 10 pontos, ficando apenas atrás do Besiktas.

A equipa das Antas terminou com 3 vitórias , 2 derrotas e 1 empate tendo 15 golos marcados e 10 sofridos .

Do outro lado, a equipa inglesa chega aos oitavos de final depois de ter deixado para trás Sevilha , Spartak de Moscovo e Maribor terminando assim no primeiro lugar do Grupo com 3 vitórias e 3 empates. O Liverpool acabou com 26 golos marcados e 6 sofridos.

Será certamente uma partida bastante disputada entre duas equipas moralizadas face aos seus bons resultados nos seus respectivos campeonatos .

Este será apenas a terceira vez que estas duas equipas se encontram nas competições europeias, sendo que o Porto nunca venceu os 'reds'.

O primeiro encontro teve lugar em 2000/2001 nos quartos de final da Taça UEFA onde o Porto empatou a zero nas Antas e foi a Anfield Road perder por 2-0. Sete anos depois, na época de 2007/2008, novo empate mas desta vez a uma bola, sendo que o Liverpool ganhou em Inglaterra por 4-1.

O árbitro delineado pela UEFA para estar ao comando do jogo foi o Italiano Daniele Orsato.

O Porto é o único clube português em prova.