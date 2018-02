Noite de Sonho para Rafa Silva

Google Plus

O Português Rafael Alexandre Fernandes Ferreira Silva, de 24 anos, mais conhecido por Rafa, foi formado no Alverca e passou uma temporada no Feirense antes de ingressar em 2013/2014 no Sporting Clube de Braga, clube que representou durante três épocas.

Com 23 anos, o extremo sagrou-se campeão europeu com a seleção portuguesa, após conquistar o Europeu 2016, que decorreu em França.

Chegou ao Sport Lisboa e Benfica no mercado de verão da época de 2016-2017, uma transferência que custou aos encarnados 16,4 milhões de euros.

Atualmente, Rafa está ao serviço do Sport Lisboa e Benfica, ocupando as posições de avançado e extremo direito consoante o tipo de jogo.

O Português tem neste momento marcadas 11 presenças em jogos da Liga Portuguesa ao serviço do Benfica, 481 minutos jogados, 2 assistências e 1 golo marcado.

Na Taça de Portugal e na Taça da Liga soma já 329 minutos jogados com a camisola encarnada.

A nível internacional, o jovem já marcou presença em jogos da Liga dos Campeões, também ao serviço do Sport Lisboa e Benfica, contando já com 128 minutos jogados.

Rafael Silva tem sido uma aposta frequente de Rui Vitória para o ataque dos encarnados nos últimos jogos, tendo essa aposta dado frutos no jogo de ontem.

Rafa é um jogador que não deixa dúvidas pela sua qualidade. É excelente em situações 1×1, na aceleração com bola, na procura de espaços interiores, receber e quebrar a disputa adversária.

O antigo jogador do Sporting Clube de Braga tem uma boa capacidade de decisão e aceleração, mas também sabe temporizar o jogo quando é preciso. Para Rafa: «cada bola é demasiado preciosa para desistir ou abdicar dela.»

Acredita-se que Rafa não esteja apenas de passagem pelo Benfica. Os adeptos acreditam que o jovem tem a capacidade para se tornar num dos negócios mais rentáveis do clube tal como foram Ederson, Witsel ou Di Maria e acreditam que o jovem português ainda vai ser muito falado e render muitos milhões de euros à equipa da Luz.

Rafa Silva tem justificado o facto de ser cada vez mais uma aposta de Rui Vitória, tem vindo a provar que merece um lugar no plantel e ontem particularmente, teve uma noite feliz, ao fechar a contagem dos encarnados em 3-1 no marcador no Estádio da Mata Real, confirmando assim o triunfo dos encarnados.

Recordamos que esta época foi o primeiro golo de Rafa Silva ao serviço dos encarnados.

Terá este carimbado o lugar cativo na titularidade do Benfica?