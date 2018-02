Frente a Frente: A última barreira defensiva

Google Plus

O Futebol Clube do Porto recebe esta sexta-feira, dia 2 de março, pelas 20:30, o Sporting Clube de Portugal para mais um clássico da época. Espera-se um grande jogo a nível colectivo com ataque e resposta, mas é importante destacar os dois guardiões de cada equipa que farão de tudo para manter as suas balizas invioláveis.

Iniciemos pela equipa da casa, o Futebol Clube do Porto. Afastado desde o ano passado da equipa titular para jogos do campeonato, o guarda redes espanhol de 36 anos, Iker Casillas, assumiu de novo a sua posição, após a exibição de José Sá frente ao Liverpool. Em 11 jogos realizados, sofreu apenas 4 golos.

O seu patamar, a nível mundial, é difícil de igualar. Destacou-se e ainda se destaca pela sua qualidade de posição, em defesas de um para um e uma segurança entre os postes. O Sporting terá dificuldades para bater o guardião espanhol, e para isso procurará ir de encontro às suas debilidades, as bolas aéreas.

A equipa visitante, o Sporting Clube de Portugal apresenta uma guarda-redes conhecido igualmente a nível mundial, Rui Patrício.

Desde que se iniciou na equipa titular há alguns anos, que se tem mantido até então, sendo uma das peças chaves da equipa leonina.

Na presente época jogou 23 jogos na Liga NOS, tendo sofrido 14 golos, mas que em nada abana a sua qualidade.

É um guarda-redes muito confiante, tem bastante técnica, principalmente a nível a pés, que tem vindo a melhorar, e tem muita frieza em cada lance.

Sai fora da baliza, assume-se nos cruzamentos, defende as bolas até mais difíceis. Com estas qualidades e uma equipa também ao seu nível com certeza irá dificultar em muito o trabalho da equipa azul e branca.

Será um "clássico" decisivo em termos individuais, tanto pelos atacantes, mas sobretudo pelos dois guarda-redes, que serão chamados a intervir, quando necessário.