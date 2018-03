Olhos postos no meio campo: Sérgio Oliveira x Bruno Fernandes

O Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube de Portugal têm novo encontro marcado para esta sexta-feira à noite. Desta vez, será a contar para a 25ª jornada do campeonato, numa jornada que será verdadeiramente decisiva para as aspirações dos dois emblemas na luta pelo título.

Ora, do lado da equipa de Sérgio Conceição, tem surgido de há uns jogos para cá um nome que cada vez é mais importante para o técnico português: Sérgio Oliveira. O médio de 25 anos que vinha a ser esquecido em grande parte da época, tendo ficado fora da equipa convocada em vários jogos da equipa portista, tem assumido agora um papel essencial no meio campo dos dragões. Sérgio Oliveira tem sido utilizado jogo após jogo e é uma das peças indispensáveis por Conceição, que após a lesão do internacional português Danilo, tem vindo a apostar no médio que esteve cedido ao Nantes na época transata. Perante isto, Sérgio Oliveira agarrou a oportunidade e soma já 16 jogos no total de todas as competições, tendo marcado 3 golos, todos eles na Liga Portuguesa. O português tem ocupado um lugar no meio campo central ao lado de Hector Herrera, e é por ele que passa muito da primeira fase de construção do jogo ofensivo do Porto, com o médio a envolver-se com frequência nos ataques portistas. Aliás, no último jogo entre Porto e Sporting, foi dos pés de Sérgio Oliveira que saiu o passe para o único golo da partida. Para além de querer continuar a exibir-se a alto nível nos azuis e brancos, Sérgio Oliveira espreita também uma vaga no Mundial que se avizinha, sendo isto um fator extra-motivacional para o médio português que se continuar a jogar com esta regularidade e qualidade, pode sonhar com a presença na convocatória final de Fernando Santos.

Do outro lado do campo estará um também um médio que tem sido decisivo em vários jogos da equipa treinada por Jorge Jesus e que tem vindo a ser aposta desde o início da época: Bruno Fernandes. Contratado à Sampdoria no verão do ano passado, o português de 23 anos conta já com 43 jogos desde que a época iniciou. Números que mostram verdadeiramente a forte aposta do técnico dos leões neste médio que tem muitas vezes jogado próximo do ponta de lança da equipa sportinguista ou mais encostado à direita no meio campo do Sporting. Bruno Fernandes, para além de somar minutos atrás de minutos, tem também juntado um verdadeiro reportório de golos de levantar o estádio. Com remates potentes e colocados, o médio tem resolvido vários jogos “à bomba”, desbloqueando assim partidas que se demonstravam mais complicadas para a equipa verde e branca. O jogador conta 13 golos em todas as competições, sendo que destes 13, 8 foram marcados no campeonato português. Para além dos golos, Bruno Fernandes conta também com 5 passes para golo, ocupando o segundo lugar de jogadores com mais assistências na Liga NOS. Tal como Sérgio Oliveira, o médio do Sporting tem legitimidade de sonhar com um lugar na Seleção das Quinas, e vai procurar assinar mais uma boa exibição no duelo de logo à noite no Estádio do Dragão.

Quer os adeptos portistas como os adeptos sportinguistas depositam grandes esperanças em Sérgio Oliveira e Bruno Fernandes, respetivamente, para contribuírem para a conquista dos 3 pontos. Têm a palavra os dois médios portugueses. Venha daí mais um clássico!