Sporting triunfa diante Fundão e conquista Taça da Liga de Futsal

Google Plus

Foto: José Coelho/Lusa

Em Gondomar, o Sporting e o Fundão disputaram apaixonadamente a conquista da Taça da Liga de Futsal. O duelo colocou frente a frente as mesmas equipas da final da temporada anterior, e pelo segundo ano seguido foram os leões a sorrir de forma firme e incontestável por 4-0.

O início do encontro jogou-se a um ritmo muito alto e até foi o Fundão a surpreender nos 10 minutos iniciais. A partir daí os leões tomaram conta das operações e chegaram ao intervalo com uma vantagem sólida de 3-0, com tentos de Dieguinho, Cavinato e Deo.

Na segunda metade, o Fundão apostou tudo para tentar mudar o rumo da final, mas os verde e brancos dominaram a quadra, tendo ampliado a vantagem por Fortino aos 31 minutos. O Sporting levanta assim a Taça, mas fica também para a História a brilhante prestação do Fundão.