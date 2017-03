Futsal Liga SportZone: Resultados 21ªJornada

Esta ronda teve início na terça-feira com o Benfica a derrotar o Unidos Pinheirense por 1-3. A equipa da casa até se adiantou na frente do marcador por Paulinho, mas dois golos de Elisandro e outro de Chaguinha deram o triunfo aos encarnados. A jornada prosseguiu depois neste fim-de-semana, destacando desde logo o facto de nenhuma equipa que jogou em casa tenha vencido.

No Restelo a Burinhosa bateu o Belenenses por 1-4, subindo ao nono lugar com 20 pontos ficando apenas a dois do oitavo posto, ocupado pelo Unidos Pinheirense, que dá acesso à última vaga nos playoffs. Já o Rio Ave foi ao reduto do São João vencer por 2-3, e encontra-se na décima posição partilhando dos mesmos 20 pontos que a Burinhosa. Em situação idêntica está a Quinta dos Lombos, apesar da derrota por 2-4 frente ao Sporting Braga que se encontra no terceiro lugar com 44 pontos.

Também com 44 pontos está o Modicus que proporcionou em conjunto com Os Vinhais, a partida com mais golos desta jornada, quatorze no total com vitória da formação de Sandim por 6-8. O único encontro que terminou empatado opôs os Leões Porto Salvo ao Futsal Azeméis, numa igualdade a dois golos, com a equipa de Porto Salvo a ficar assim mais longe dos playoffs, enquanto a turma de Oliveira de Azeméis está no sétimo posto.

Esta jornada ficou encerrada com a deslocação do líder Sporting ao sempre difícil reduto do Fundão. Os leões venceram por 1-4, com os quatro primeiros golos do desafio a serem apontados nos dez minutos iniciais. Diogo deu vantagem à equipa leonina, Danny repôs o empate para a formação da casa, mas na jogada seguinte Leo fez o 1-2 e pouco depois Fortino aumentou a vantagem.

O resultado final foi concluído na segunda parte novamente por Fortino. Com esta vitória o Sporting soma 62 pontos, mais oito que o Benfica, no entanto os leões têm um jogo a mais. O número de vitórias no campeonato sobe para vinte, às quais junta os dois empates continuando a ser a única formação, que não sabe o que é perder.