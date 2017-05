Raio X: Ricardinho o melhor do mundo no futsal

Aos 31 anos Ricardinho continua a espalhar «magia» pelos pavilhões a jogar futsal. O ala português teve no passado fim-de-semana mais dois momentos, para recordar na sua carreira.

No sábado foi eleito pela quarta vez (a terceira consecutiva), o melhor jogador de futsal do mundo. No domingo conquistou pela segunda vez na sua carreira, a UEFA Futsal Cup ao serviço dos espanhóis do Inter Movistar, derrotando na final o Sporting.

De resto títulos é algo que não falta na carreira de Ricardinho. Em Portugal e ao serviço do Benfica, ganhou cinco campeonatos, cinco Taças de Portugal e três Supertaças. Foi também com os encarnados que venceu a primeira UEFA Futsal Cup em 2010.

Na sua passagem pelo nipónicos do Nagoya Oceans ganhou dois campeonatos e agora com o emblema do Inter Movistar leva já três ligas espanholas, três Taças de Espanha, uma Taça do Rei e uma Supertaça, às quais juntou agora a UEFA Futsal Cup.

Ao serviço da selecção portuguesa, Ricardinho foi eleito o melhor jogador do europeu em 2007 e o melhor marcador do último mundial de 2016, ao apontar doze golos. Falta apenas um título colectivo com a camisola das quinas, para o palmarés ficar completo. Para já em 123 internacionalizações, marcou 111 golos.