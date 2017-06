Futebol Feminino: Sporting conquista Taça de Portugal

Sportinguistas vencem taça feminina | Fonte: sporting.pt

O Sporting CP alcançou na tarde deste Domingo, a dobradinha ao vencer o SC Braga na final feminina da Taça de Portugal. As bracarenses foram as primeiras a furar as redes com Vanessa Marques a converter com sucesso uma grande penalidade ao minuto 12.

As meninas de Alvalade apenas responderam na segunda parte e Diana Silva foi a autora do tento da igualdade que levou todas as decisões para prolongamento. Nesta fase, o Sporting CP foi mais forte e Capeta fez o gosto ao pé ao minuto 105. Este golo fixou o resultado em 2-1 para as felinas, que somam assim a Taça de Portugal ao título de campeãs lusas.

Nesta categoria, o 1º Dezembro continua a ser a equipa com mais Taças com 7 em toda a história. De referir ainda que o Jamor registou mais de 12 000 espectadores, um número excelente para uma categoria do futebol que está em clara evolução.