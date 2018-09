Benfica cada vez mais perto do título

A equipe do Benfica está cada vez mais perto da conquista na Liga Sagres 2012/2013. Os encarnados venceram na, última rodada, o Marítimo da Ilha da Madeira, com gols de Lima e Igor Rossi contra. O próprio Igor Rossi descontou para o clube de Funchal. Com o resultado, a equipe de Lisboa pode até se sagrar campeã nacional já na próxima rodada, se vencer seu jogo e o Porto tropeçar, comemorando assim o título na casa do rival, em duelo marcado para o dia 12 de maio no Estádio do Dragão.

Comandado por Jorge Jesus, o time manteve seu padrão, não encantou, mas foi eficiente, logo aos cinco minutos de jogo vencia com um gol de pênalti do artilheiro Lima. E quando foi pressionada pelo resultado, ao levar o empate do Marítimo na segunda etapa, soube retomar as rédeas do jogo e bater a equipe da casa.

Que bem no primeiro tempo, recuou depois de empatar o jogo e não conteve a pressão do time da capital. Que pela esquerda com as chegadas de Matic, (apesar que ser o primeiro volante jogou mais liberado na segunda etapa devido ao resultado negativo) e André Oliveira, que substituiu o titular machucado paraguaio Melgarejo, acuou o rival da Madeira.

A pressão no segundo tempo teve direito a duas bolas na trave, do centroavante Lima e o gol contra do brasileiro Igor Rossi, que tentou afastar a bola em jogada de Sálvio, mas mandou contra a própria rede, gol este que garantiu a vitória encarnada e colocou o Benfica muito próximo da taça.

A festa dos jogadores, liderados por Luisão, após o jogo reflete bem como a conquista do título está próxima. Se vencer seu próximo jogo diante do Estoril e empatar o clássico com o Porto, sem depender de mais nenhum resultado o clube mais tradicional de Portugal se sagrará campeão nacional pela 33° vez em sua história.