Porto vence Nacional fora de casa e se mantém na cola do líder

O Futebol Clube do Porto foi á Ilha da Madeira, enfrentar o Nacional, neste sábado pela 28°rodada do campeonato português, precisando da vitória para se manter com chances de título na competição.

Os Dragões bateram seu rival pelo placar de 3 a 1. Com o resultado o Porto agora seca o Benfica, próximo adversário na Liga, para quem sabe vencendo o rival em casa possa assumir a ponta faltando apenas um jogo na luta pelo título português.

Sem perder tempo, a equipe Portista partiu para a pressão desde de o inicio, jogando pelos lados de campo e utilizando a velocidade de seus atacantes, em especial pela esquerda com Varela. Aos 8 minutos a primeira chance, em cruzamento de Varela na cabeça de Martínez, o colombiano mandou por cima do travessão, assustando Gottardi. Na sequência, aos 9 minutos, Varela impediu a saída da bola e a mesma sobrou para Jackson Martínez, o colombiano cruzou para o compatriota James Rodríguez, que mesmo caído não perdoou, abrindo o placar para o Porto.

Só um time atuava, o Nacional tentava marcar, mas não achava os pontas e meias Portistas, assim não demorou muito para novas chances de gols serem criadas. Mangala aproveitou cruzamento e carimbou o travessão de Gottardi. No minuto 19, o mesmo Mangala, após ajeitada de João Moutinho para área, de letra marcou o segundo gol do Porto.Nem bem a torcida tinha comemorado o segundo, veio o terceiro, em jogada na esquerda novamente Varela arrancou e foi derrubado na área, pênalti. Lucho cobrou com categoria no canto direito de Gottardi, sem chances para o mesmo e marcou o terceiro gol do Porto, tudo isso só com 25 minutos de jogo.

A equipe da casa ainda tonta com a avalanche azul, chegou com chute de longe de Jota, a bola bateu na mão de Mangala e o juiz não hesitou marcando a penalidade, na cobrança Candeias diminuiu para o time de Funchal.Que ainda viu antes do intervalo o Porto chegar por duas vezes com Jackson Martínez de cabeça por cima do gol e com Varela em rebote da defesa chutando forte para nova intervenção de Gottardi.

No segundo tempo um desinteressado Porto trocava passes, virava o jogo, mas sem criatividade. Já o Nacional tentava criar perigo, em especial na esquerda com Candeias. E foi com o meia atacante português, que a equipe alvinegra chegou aos 62 minutos, em chute de fora da área para longe do gol de Helton. A partida se arrastou, com o resultado na mão, o Porto só voltou a atacar aos 72 minutos, em boa arrancada de Danilo na direita que cruzou na área, a bola bateu na marcação e morreu na trave esquerda de Gottardi.

Um minuto depois, Lucho recebeu passe na área e bateu forte, obrigando Gottardi a espalmar a bola para longe. No mais muita tranqüilidade Portista, que controlava o jogo e limitação técnica do Nacional da Madeira. Que até chegou de novo, com Candeias em chute fraco após rebote de escanteio, mas novamente sem perigo para Helton, que terminou o jogo sem realizar nenhuma grande intervenção. Agora a ordem no Porto é secar o rival Benfica.