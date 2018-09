Em casa, Benfica tropeça diante do Estoril

Líder absoluto na Liga Sagres, o Benfica recebeu, no estádio da Luz, nesta segunda feira, o Estoril Praia. A equipe de Lisboa precisava vencer para manter a boa vantagem de quatro pontos ao rival Porto, e poder assim se sagrar campeã na próxima rodada diante do maior rival no estádio do Dragão.

Porém isto não aconteceu, a equipe Encarnada apenas empatou em 1 a 1 diante do Estoril e terá de decidir o titulo na casa do Porto. Já a equipe canária está próxima da vaga inédita na Liga Europa 2013/2014.

Como de praxe, jogando em casa diante de uma rival mais frágil, a equipe Encarnada partiu para cima e logo aos 11 segundos de jogo chegou com Gaitán na esquerda, o argentino cruzou na área e Lima cabeceou forte obrigando Vágner a defender. Tocando bem a bola e apostando tudo na dupla de artilheiros Lima e Cardozo, parecia questão de tempo para o primeiro gol sair. E com Cardozo a equipe teve boa chance, em chute da entrada da área, o paraguaio colocou o bom goleiro brasileiro Vagner para trabalhar mais uma vez.

Só que aos poucos o rival Estoril, sexto colocado na liga, começou a gostar do jogo, e chegou em jogada na lateral, Lica rolou para Jefferson, que arriscou da ponta esquerda para a rede pelo lado de fora do gol, assustando o goleiro Arthur. Saindo mais para o jogo o Estoril surpreendeu o Benfica e chegou pela segunda vez, Luis Leal bateu de fora da área, Arthur deu rebote e Lica quase chegou, mas o goleiro brasileiro defendeu em dois tempos.

O Benfica só voltou a dominar o jogo já na reta final do primeiro tempo, quando aos 32 minutos Cardozo ajeitou de peito para Lima, que mandou de chapa na trave esquerda de Vágner, levantando a torcida encarnada. Na sequência foi á vez de Carlos Martins bater de longe com curva e a bola morrer na rede por cima do gol. No contra golpe o Estoril ainda deu mais uma estocada, já no fim do primeiro tempo. Em escanteio desviado por Tavares, a bola sobrou limpa para Luis Leal, livre, que ajeitou para bater, mas o lance já estava parado pela arbitragem, impedimento que fechou a equilibrada primeira etapa.

No segundo tempo tivemos um Benfica nervoso, fora de si, errando passes, sentido a pressão do mal resultado e o cansaço pela última batalha na quinta feira pela Liga Europa. Parando ainda na eficiente marcação canária, que afastava todo e qualquer perigo. Por duas vezes, o zagueiro Vitória salvou o time amarelo, tirando a bola antes da chegada do matador Cardozo.E quando não era Vitória, era Jefferson. Em boa jogada do Benfica, o lateral Maxi Pereira tirou de Vágner e rolou para as redes, mas o lateral brasileiro ex-Palmeiras salvou o Estoril, para desespero de Jorge Jesus no banco encarnado.

E Jefferson virou mesmo vilão, em cobrança de falta na ponta direita aos 58 minutos, Lica tentou desviar, não conseguiu, mas enganou o goleiro Arthur, fazendo com que a bola morresse na rede do Benfica, um a zero Estoril. Com o gol o desespero tomou conta, ansioso demais a equipe da casa errava muito, mas mesmo assim chegou ao empate. Em jogada na direta, Maxi recebeu e mandou a bomba no ângulo de Vagner para igualar o marcador.

Com o gol se esperava um Benfica mais atuante pra cima, mas não foi isso que aconteceu, o Estoril cozinhou o jogo e irritou os rivais, tanto que Carlos Martins foi expulso após dura entrada em Carlos Eduardo, aos 77 minutos. O Benfica chegou sim na base da raça e do chuveirinho, Luisão cabeceou por cima do gol e depois Cardozo bateu travado na marcação para fora, mas foi o Estoril com muita inteligência, segurando a bola, que saiu de campo comemorando. A equipe canária fica muito perto da vaga na Liga Europa, pela primeira vez na sua história, já o Benfica terá de decidir frente ao Porto, no Dragão, o título português.