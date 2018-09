Segunda Divisão Lusitana tem mais duas rodadas decisivas

A segunda divisão de Portugal vai chegando ao fim. Faltam apenas duas rodadas para Liga Orangina se encerrar e ainda existem vagas em disputa para a sonhada elite nacional e contra a desprestigiada terceira divisão.

Com a decisão da FPF, que voltou a atrás e cancelou a incorporação de mais dois clubes na Liga Sagres, entre eles o tradicional Boavista, que subiria pelo tapetão, onde tinha ganho um recurso em relação ao caso Apito de Ouro em 2002, quando foi rebaixado, e a não adição de mais um clube na liga, através de uma liguinha que seria formada por três clubes da segunda divisão (3°, 4°, 5° colocados) mais os 17 da primeirona, valendo uma vaga ao campeão, na edição 2013/2014 da Liga Sagres. O campeonato se mantém com 16 clubes e não mais com 18 como era a idealizado e as chances de muitas equipes acenderam a primeira divisão diminuíram muito.

Com uma vaga já garantida - o tradicional Belenenses, com 87 pontos, estará na elite de 2013/2014 - apenas duas equipes tem chance de acesso. O Arouca é o clube mais próximo disto. Com 70 pontos, só depende de mais um empate em dois jogos para alcançar a elite, mas tem atrás de si o tradicional Leixões com 65 pontos - que recentemente disputou a primeira divisão e ainda sonha com o retorno.

A segundona de Portugal reúne 22 clubes sendo seis equipes B ou reservas, de times da Liga Sagres, como Porto, Sporting, Guimarães, Benfica , Braga e Marítimo que não tem direito ao acesso, mas podem cair.

Nesta briga contra o descenso, o Vitória de Guimarães B foi o primeiro derrotado. A equipe alvinegra reserva “garantiu” com quatro rodadas de antecedência sua vaga na terceira divisão portuguesa. Quem fará companhia ao clube é o Freamude. A equipe só empatou diante do Naval e foi matematicamente rebaixada na última rodada.

Resta ainda uma vaga, brigam contra ela o Sporting de Covilhã, que está á seis pontos do Trofense, primeiro time fora da zona de rebaixamento. A equipe do Covilhã terá de vencer seus dois jogos e secar muito o rival para não ser rebaixada à terceira divisão portuguesa.

Seja pelo acesso, ou mesmo pelo rebaixamento, a segunda divisão portuguesa promete duelos agitados e fundamentais nestas duas últimas rodadas finais, jogos que decidirão a vida esportiva de muitos clubes pela terrinha a fora.