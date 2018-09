Clássico mais que especial agita Portugal neste sábado

O duelo entre Porto e Benfica deste sábado pode definir o campeão português na edição 2012/2013. A partida que acontece no estádio do Dragão, na cidade do Porto é a grande decisão do campeonato português. E as duas equipes estão preparadas para o grande duelo.

Do lado vermelho, os Encarnados devem atuar no esquema 4-2-3-1, centralizando Cardozo ou Lima e abrindo o jogo com os três meias, Ola Jonh, Sálvio e Gaitán, ganhando assim em mobilidade e poder de marcação. Aliás, este esquema tem sido muito usado por Jorge Jesus em duelos mais duros, nas competições européias ou frente ao Porto e Sporting. A maior dúvida benfiquista é o volante Enzo Peréz, que saiu machucado no duelo contra o Estoril, além de Melgarejo pode ainda perder a vaga na lateral para André Martins.

A equipe de Jesus pode até se sagrar campeã nacional se bater o rival fora de casa, mas até mesmo um empate deixa a equipe lisboeta perto da conquista, uma vez que receberá na última rodada, o penúltimo colocado Moreirense.

A equipe provável que irá a campo deve ser formada por: Arthur, Maxi Pereira, Luisão, Garay, Melgarejo (André Martins), Matic, Enzo (André Martins), Ola Jonh, Gaitán, Sálvio e Cardozo (Lima).

Já o rival Porto só pensa em vitória. Após o tropeço do adversário frente ao Estoril, a equipe renasceu na competição nacional e se vencer chegará á última rodada dependendo apenas de si mesma para se sagrar mais uma vez campeã.

Vitor Pereira antes pessimista em relação ao título, agora acredita no poder de sua torcida e equipe, para bater o Benfica e superá-lo também na tabela de classificação. Para o duelo, Vitor deve manter quase o mesmo time que derrotou o Nacional da Madeira, a única mudança deve ser a escalação do lateral Alecsandro entre os titulares, Mangala retornará a função de zagueiro, dando mais qualidade a defesa do time portista.

Se vencer o jogo, o Porto só precisará superar o Paços de Ferreira fora de casa, para comemorar seu 27° título na Liga Sagres. A equipe deve ser escalada no esquema 4-2-3-1 com Helton, Danilo, Otamendi, Mangala, Alecsandro, Fernando, Lucho, Varela, James Rodríguez e Jackson Martínez.

O clássico começa á partir das 16h30 minutos deste sábado, no horário de Brasília. E terá reforço de mais de mil policiais portugueses, tentando evitar confrontos violentos entre as torcidas mais rivais da atualidade na terrinha. Que a rivalidade fique apenas em campo e Porto e Benfica possam mais uma vez realizar um grande duelo para todos os adeptos da Liga Portuguesa.