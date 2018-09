Porto derrota Paços fora de casa e conquista o tri em Portugal

Em jogo que lhe valia o título nacional, a equipe do Porto entrou em campo dependendo apenas de si para se sagrar tri-campeã nacional. Pela frente na capital dos móveis, o terceiro colocado, Paços de Ferreira, clube já garantido na Pré Liga dos Campeões na temporada 2013/2014. E a equipe do norte português fez sua parte neste domingo ao vencer o rival por dois a zero e se sagrar de maneira invicta campeã da Liga Sagres 2012/2013.

Precisando da vitória o Porto partiu logo para o ataque e aos quatro minutos de jogo teve sua primeira chance, João Moutinho chutou de fora de área por cima do gol de Cássio, dois minutos depois, Varela fez boa jogada na esquerda, entortou o lateral Tony e cruzou no segundo pau, Lucho de primeira mandou na rede pelo lado de fora.

Aos 21 minutos, o lance capital do jogo, Luis Carlos errou o passe, Rodríguez roubou a bola e arrancou, até Ricardo derrubá-lo fora da área, mas o juiz viu pênalti, e expulsou o zagueiro do Paços. Na cobrança Lucho no canto direito abriu o placar para Porto. Com o gol e um jogador a mais na partida, a equipe azul e branca mantinha a posse de bola e pouco chegava, só aos 32 minutos Moutinho escapou na esquerda e bateu forte por cima do gol de Cássio.

A partir daí pouca emoção, o Paços mesmo com um jogador á menos marcava muito bem o Porto, mas não tinha força ofensiva para atacar a equipe rival. Já no final do primeiro tempo a primeira chegada do time, em bom passe de Luis Carlos, Vitor Silva quase alcançou a bola, mas Hélton esperto no lance chegou antes. Para completar a festa portista na primeira etapa, o Moreirense ainda abriu o placar no estádio da Luz para delírio da torcida dos Dragões.

No segundo tempo, o Paços de Ferreira voltou com tudo, Tony cruzou bem Irobiso que tinha acabado de entrar cabeceou por cima do travessão de Hélton, e por mais duas vezes cruzamentos perigosos foram afastados pelo zagueiro francês Mangala. Porém aos 50 minutos na primeira chegada do Porto na segunda etapa, Lucho desviou após rebote de falta e a bola sobrou no peito de Jakcson Martínez, ele ajeitou e girou com categoria para as redes de Cássio, dois a zero para os Dragões.

Neste momento o Benfica empatava o jogo em Lisboa, mas a festa era toda do Porto, que mesmo tendo na sequência Danilo expulso pelo segundo cartão amarelo, não perdeu o controle do jogo em nenhum momento, tocando muito bem a bola e sendo pouco ameaçado pelo rival, que tentava jogar na direita com a dupla Tony e Josué, mas esbarrava na eficaz marcação do lateral brasileiro Alecsandro.

Aos 67 Lucho de trivela acertou a trave, logo depois James Rodríguez colocou Cássio para trabalhar em forte de fora da área, com o tempo passando a equipe portista segurava cada vez mais o jogo. E só voltou a atacar aos 90 minutos, em lançamento da esquerda para Jackson Martínez que recebeu e tocou por cobertura na saída de Cássio, mas a bola saiu por cima do travessão. Fim de jogo, festa dos jogadores, comissão técnica e claro da torcida, o Porto se sagra tri-campeão nacional, 27°título na história do clube, faltando apenas cinco para alcançar o recorde do rival Benfica.