Favorito da diretoria, Mano Menezes pode ser o novo técnico do Porto

Segundo informações do Jornal português A Bola, o ex- técnico da seleção brasileira Mano Menezes, está na mira do gigante português Porto. A equipe que não deve renovar o vínculo com seu atual treinador Vitor Pereira, busca no mercado opções para substituí-lo, após tentar Pellegrini de saída do Malagá e pensar em Rui Costa, atual treinador do Guimarães, o nome mais comentado agora no clube é o do treinador brasileiro.

Ex-Seleção Brasileira, Corinthians e Grêmio, Mano há tempos busca uma oportunidade na Europa e vê no Porto, a sua chance de ganhar espaço no futebol internacional. Ainda segundo o jornal, o treinador esteve no mês de maio na cidade do Porto, norte português, para ouvir a proposta do presidente do clube, Jorge Pinto da Costa e gostou.

O Porto por sua vez, vê Mano Menezes como um técnico capaz de dar seguimento ao projeto vitorioso do clube, que é tri-campeão nacional, é um dos times que melhor compra e vende no futebol mundial.

Os portistas sabem do perfil de Mano, que indicou jogadores desconhecidos e baratos que fizeram sucesso, alguns até rendendo muito dinheiro ao Corinthians e empresários como Jucilei e Castán, além de Ralf que continua no clube paulista, prática esta semelhante a adotada pelo clube tripeiro.

A contratação ou não do técnico gaúcho ao Porto deve ser sacramentada nas próximas semanas, mas ao que tudo indica parece que Mano Menezes é o escolhido de Jorge Pinto da Costa para comandar uma nova era no clube.