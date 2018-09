Ex-volante do São Paulo, Gladstony é mais um reforço para o Estoril

Após perder vários jogadores, devido a ótima campanha na última temporada. O pequeno Estoril Praia de Portugal, acertou a contratação do volante brasileiro Gladstony de 19 anos, que estava no São Paulo Futebol Clube. O atleta que em alguns jogos ficou no banco de reservas, nunca chegou a atuar com a camisa tricolor em jogos oficiais.

A negociação foi facilitada devido ao envolvimento do Estoril com a empresa Traffic, que detém centenas de jogadores espalhados pelo mundo. A mesma que já colocou Lulinha, Jefferson, Carlos Eduardo entre outros no clube português. E agora traz o jovem volante, que apesar dos 19 anos, já atuou nos times de base do Twente da Holanda e do Manchester United da Inglaterra.

A equipe portuguesa ainda acertou as contratações do meia brasileiro João Pedro, revelado pelo Atlético Mineiro e com passagens pelo Palermo da Itália e Peñarol do Uruguai, que estava encostado no Santos. E com a maior contratação até aqui para a próxima temporada, o meia Javier Balboa, que estava no Beira Mar e foi revelado pelo Real Madrid Castilha, time B dos merengues.

O Estoril começa no próximo dia 8 sua pré temporada, embarcando no dia 18 para a cidade de Melgaço, no norte português, divisa com a Espanha, onde se preparará para a temporada histórica em que disputará pela primeira vez a Liga Europa.