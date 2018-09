Porto atento ao mercado brasileiro

Segundo informações do Jornal A Bola, o Futebol Clube do Porto estaria interessado em três atletas brasileiros e contaria com o apoio de um grande parceiro investidor tupiniquim. O Banco BMG estaria entrando na negociação pelo atacante Bernard, além do jovem ponta atleticano, Jô também do Galo e o zagueiro Dória do Botafogo, interessam ao clube e poderiam ser adquiridos pelo fundo investidor.

A parceria estreitada após a construção do museu do time português, que contou com investimento do banco brasileiro, pode render grandes frutos para ambos os lados. O Banco vê no Porto a chance de valorizar seus atletas.O clube vê no Banco, um parceiro ideal para auxiliá-lo financeiramente na busca por grandes reforços, uma vez que o mercado na Europa ainda inflacionado e Portugal vive dificuldades financeiras.

Bernard é o grande sonho de Paulo Fonseca e o clube azul e branco, promete fechar ou não a negociação até a próxima semana, colocando Bernard como um reforço garantido para a próxima temporada. Outro que interessa é o centroavante também do Galo e da seleção Jô, este mais barato, visto como uma boa opção para brigar por vaga com o colombiano Martínez, que ainda pode sair do clube.

Ainda segundo a publicação portuguesa, o zagueiro Dória é outro nome que agrada e muito para o futuro portista, se não vier agora, Dória seria contratado em janeiro para reforçar o setor defensivo dos Dragões.

Em contra partida a equipe azul e branca pode perder um de seus melhores jogadores na temporada anterior. O português Varela, interessa ao Besiktas e com a chegada de Bernard poderia sair, porém o treinador Paulo Fonseca, solicitou a permanência se possível do jovem ponta esquerda portista, visando a longa temporada que terá pela frente.