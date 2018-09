Spartak Moscou nega qualquer oferta por Óscar Cardozo

O jornal português "Record" desmentiu neste sábado (03) uma suposta proposta da qual envolvia o atacante paraguaio Óscar Cardozo. Segundo o jornal russo "Izvestia", o clube da capital Moscou teria apresentado uma proposta ao Benfica do valor de 18 milhões de euros pelo atacante paraguaio.

Mesmo com a informação negada, o jornal português também apurou que o Spartak irá ao mercado reforçar seu elenco para a temporada 2013/2014, e a ideia primária do clube de Moscou é negociar seu atacante Emenike com o Fenerbahçe, clube que tem interesse em contratar Cardozo.

O clube turco ofereceu recentemente ao Benfica 12 milhões de euros pelo paraguaio com a promessa de mais três milhões caso Cardozo excedesse as expectativas do clube na temporada, porém as negociações estão emperradas com o clube de Lisboa, por exigências contratuais.

Cardozo chegou no Benfica em 2007, custando ao clube de Lisboa 11 milhões de euros, sendo um dos mais caros da história do clube. Recentemente, Cardozo foi afastado do clube de Lisboa após a final da Taça de Portugal, da qual o Benfica saiu derrotado. O paraguaio criticou o técnico Jorge Jesus pela derrota e chegou até a agredi-lo. Relembre o ocorrido no vídeo abaixo.