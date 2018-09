Sporting apresenta mais dois reforços para a próxima temporada

O Sporting Clube de Lisboa, apresentou nesta sexta-feira, mais dois reforços para a próxima temporada. O zagueiro brasileiro Maurício Nascimento, 25 anos, que pouco atuou neste ano pelo Sport Recife e o atacante guineano Salim Cissé, de 20 anos que estava do Acadêmica de Coimbra.

Cissé é uma das revelações do futebol português, marcando nove gols na última temporada com a camisa da briosa, como é conhecido o Acadêmica. Maurício revelado pelo Palmeiras e com passagem por Grêmio, Vitória, Portuguesa e que estava no banco do Sport Recife, nunca emplacou no futebol brasileiro, mas terá uma chance de ouro no clube português.

A equipe que já tinha apresentado o também brasileiro Jefferson, lateral-esquerdo que veio do Estoril e o jovem zagueiro português, Hugo Sousa, 21 anos, que estava no futebol do Chipre. Tenta ainda a contratação do atacante romeno Mario Alexes, de 23 anos e que marcou 15 gols no campeonato nacional pelo Dínamo Bucareste, sendo atualmente figura constante na seleção de seu país.

O treinador do clube, Leonardo Jardim espera para as próximas semanas receber mais reforços, porém a saída leonina para esta temporada parece ser mesmo a base. Muitos jogadores devem subir, mas alguns como Tiago Ilori e Bruma (ambos da seleção sub-20 portuguesa) podem sair para o futebol inglês, complicando ainda mais a situação da equipe para época 2013/2014.