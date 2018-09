Após três temporadas na Itália e Turquia, goleiro Eduardo regressa ao futebol português

O Sporting Clube Braga, anunciou neste sábado a contratação do goleiro Eduardo. O arqueiro de 30 anos, que defendia o Istambul por empréstimo na última temporada, pertence ao Genoa da Itália. Clube que novamente o emprestará, desta vez para o clube português até o final da temporada 2013/2014.

Eduardo ficou conhecido após ótima campanha com o mesmo clube bracanense, em 2008, quando o Braga era treinado por Jorge Jesus. Ano este em que o goleiro também defendeu a seleção nacional na Eurocopa, dois anos depois foi o titular na campanha da Copa do Mundo em 2010. Somando um total de 27 convocações para a seleção de Portugal.

Eduardo regressa ao clube de sua formação, de onde saiu em 2008, o arqueiro ainda tem passagens pelo Vitória de Setúbal, Genoa e Istambul este seu último clube. Além de Eduardo, o Braga também confirmou para esta temporada mais dois reforços. Entre eles o atacante colombiano Felipe Pardo que vêm do Independiente Medellín da Colômbia e o também atacante português Rafa revelado pelo Guimarães, mas que estava no Feirense.

A equipe comandada por Jesualdo Ferreira, estreia na Liga Sagres no dia 18 de agosto, fora da casa diante do Paços de Ferreira, mas antes realiza dois amistosos com clubes ingleses, contra Norwich e Newcaslte no inicio do mesmo mês.