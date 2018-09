Cardozo pressiona diretoria benfiquista para aceitarem proposta turca

Um dos melhores jogadores do elenco, não quer permanecer no Benfica. A informação que vêm de Portugal é de que o atacante Oscar Cardozo, está mesmo querendo sair do clube, que defende há sete anos. Com boa proposta do Fenerbahçe, o centroavante gostaria de novos desafios e vê no clube turco esta chance.

Cardozo não teria engolido ainda a briga na última partida da temporada, pela Taça de Portugal, com o treinador Jorge Jesus. O técnico permaneceu no clube e nem as desculpas abertas ao público, parecem ter melhorado a relação dos dois.

Há quem diga em Portugal, que Cardozo não vê ambiente para continuar no Benfica e que sua saída para o clube também seria boa. Afinal no mínimo, o avante paraguaio renderá 12 milhões de euros, proposta atual do Fenerbahçe, mas o Benfica pede 15 milhões, para vendê-lo.

Com a janela de transferência aberta e a qualidade do atacante, outras propostas podem surgir, porém, Cardozo teria gostado do valor financeiro apresentado pelos turcos e estaria forçando uma saída do clube lisboeta rumo a Istambul.

Os próximos capítulos desta situação que tem se tornando uma verdadeira novela em Portugal, devem ser conhecidos ainda esta semana, porém seu final ainda não tem data para acontecer.