Sob risco de perder titulares, técnico do Benfica mira reforços

A equipe benfiquista está atenta ao mercado. Podendo perder dois de seus melhores jogadores, Matic e o atacante Cardozo, que pode ir para o Fenerbahçe da Turquia, a equipe lisboeta se prepara buscando opções no mercado internacional.

O volante Walter Gargano, da Internazionale de Milão e da seleção uruguaia e o atacante português Hugo Almeida, destaque no Besiktas da Turquia, estão na mira do departamento de futebol do Benfica.

Gargano é visto como substituto ideal para Matic. Experiente, marcador e também com boa saída de jogo, o atleta agrada a Jorge Jesus e foi sondado pelo clube português nesta semana. Já o atacante, mais experiente é visto como o substituto ideal para Cardozo, que pode estar de saída para o futebol turco. Em entrevista a um portal esportivo português, Hugo Almeida, se disse feliz no clube alvinegro de Istambul, mas não negou que seria um orgulho vestir a tradicional camisa encarnada.

Após passar pelo vexame de perder as três competições na reta final da última temporada, o treinador Jorge Jesus sabe que se realmente perder Matic e Cardozo, terá de se reforçar bem para poder brigar com o rival Porto, pela Liga e voltar a fazer bonito nas competições europeias.