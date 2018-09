Porto apresenta atacante que foi destaque no rebaixado Moreirense

Ainda atrás de Bernard, o Porto apresentou nesta semana a sua mais nova contratação, o atacante Ghilas, que estava no Moreirense de Portugal. O atleta revelado no desconhecido Bosquet-Néréides, da França, tem apenas 23 anos e foi um dos destaques da equipe rebaixada à segunda divisão portuguesa.

Rápido, driblador e muito voluntarioso, Ghilas ocupa uma faixa de campo parecida com a deixada por James Rodríguez, que partiu para o mais novo rico do futebol mundial, o Mônaco da França. O atleta é uma aposta do treinador Paulo Fonseca, para compor o grupo visando ás disputas da Champions League, Liga Sagres, Taça da Portugal e Taça da Liga de Portugal.

Os Dragões já embarcaram na Holanda, onde farão a pré-temporada com direito a alguns amistosos. Três jogadores estão fora dos planos do clube e nem viajaram para o país baixo, o zagueiro Rolando, o lateral colombiano Quinõnez e o atacante Atsu estão disponíveis para negociação no mercado.