Revelação colombiana, meia Quintero acerta com o Porto

Considerado a maior revelação da seleção colombiana na atualidade, o meia Juan Quintero acertou sua transferência para o Futebol Clube do Porto. Por quatro temporadas o atleta defenderá as cores azul e branca do norte português.

Quintero chega após excelente exibições no mundial sub-20, onde foi eliminado junto a seus companheiros nas oitavas de finais pelo time sul-coreano. Segundo o próprio jogador, em entrevista a Rádio colombiana Antena 2, a equipe do Porto, adquiriu 100% de seus direitos federativos, que pertenciam ao Pescara, clube que foi rebaixado a segunda divisão italiana na última temporada.

Juan Quintero de apenas 20 anos, foi revelado pelo Envigado (COL) e chega ao clube com a missão de ser o meia criador e agudo. Porém, pode ocupar também a faixa de campo deixada por James Rodríguez, á direita do campo. Extremamente habilidoso e com boas noções táticas, o jogador e visto como um grande investimento para o Porto, uma vez que jovem, pode ser negociado por vários milhões de euros no futuro, a exemplo de seu compatriota, que foi para o Mônaco.

Além do meia colombiano Quintero, os portistas já contrataram, o meia Josué dos Paços de Ferreira e o atacante Ghilas. E ainda sondam os brasileiros Dória, Jô e Bernard, este último grande sonho de consumo do clube para a próxima temporada.