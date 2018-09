Amistosos iniciam preparação dos grandes clubes portugueses

As três grandes equipes portuguesas se preparam para a próxima temporada da Liga Sagres. Porto, Benfica e Sporting entraram em campo pela primeira vez na temporada estreando e reestreando alguns jogadores.

A equipe do Futebol Clube do Porto, que realiza pré temporada na Holanda, teve o maior desafio. Encarou o forte time do Olympique de Marselhe da França, mas com ajuda do lateral Morel. Expulso logo no início de jogo por dura entrada em Fucile e bela atuação de Iturbe, que mesmo a contra gosto voltou ao clube tripeiro, bateu o rival pelo placar de 3 a 0, gols de Izmailov, Jakson Martínez e Iturbe.

O Benfica, que está treinando na Suiça, bateu o Etoilé pelo placar elástico de 6 a 1. Destaque na partida para a estreia do lateral esquerdo Cortez, recém chegado ao clube lisboeta. Os gols da equipe portuguesa foram marcados por Lima, Sálvio duas vezes, Suljemani também duas vezes e Urreta.

Neste domingo (14), menos de 24 horas depois do último jogo, a equipe encarnada encarou o Bordeaux e empatou, placar de 3 a 3. Gols de Lisandro Lopéz, Lima e Sálvio. Saivet duas vezes e Sertic marcaram para os franceses.

O Sporting em sua estreia na temporada, jogando em terras lusas, venceu o Torizense pelo placar de 4 a 0. André Santos, Capel, Labyad e o estreante Cissé fizeram os gols da partida. A equipe do Sporting viaja nesta segunda-feira (15) para o Canadá, onde Leonardo Jardim dará sequência ao trabalho de pré temporada com o grupo leonino, que ainda terá mais dois amistosos em terras canadenses.