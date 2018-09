Porto realiza excursão na Venezuela

O Futebol Clube do Porto embarcou nesta sexta-feira (19) para a Venezuela, onde fará jogos amistosos com equipes do continente sul-americano. A viagem faz parte da preparação da equipe para a temporada 2013/2014.

O clube português, enfrentará no domingo a equipe local do Barcelona de Anzoategui e três dias depois encarará o tradicional Millionarios da Colômbia. Além dos jogos amistosos, a viagem faz parte do processo de internacionalização da marca Porto. O clube tem vários torcedores apaixonados na América do Sul, em especial na Venezuela e busca estreitar as relações, visando ganhos futuros de marketing com novos torcedores de fora de Portugal.

Para a excursão, o treinador Paulo Fonseca selecionou 26 atletas, entre as baixas o zagueiro Rolando, que negocia sua saída e pode parar no Zenit da Rússia, o atacante ganês Atsu, que também está saindo clube e o quarto goleiro Kadú.

Após o período de viagem em solo sul-americano, os Dragões voltarão a Portugal, onde jogarão a Super Taça, frente ao campeão da Taça de Portugal (torneio equivalente a Copa do Brasil), o tradicional Vitória de Guimarães.

Confira a lista de jogadores que participarão da excursão à Venezuela:

Goleiros: Helton e Fabiano.

Defensores :Danilo, Fucile, Mangala, Otamendi, Abdoulaye, Maicon, Diego Reyes e Alecsandro.

Meias e volantes: Fernando, Lucho, Josué, Defour, Tiago Rodrigues, Herrera, Castro e Carlos Eduardo.

Atacantes: Jackson Martínez, Varela, Iturbe, Kelvin, Izmailov, Ghilas, Licá e Ricardo.