Sporting Lisboa contrata colombiano Fredy Montero

A equipe do Sporting contratou mais uma reforço para a temporada 2013/2014. O meia colombiano de 25 anos, Fredy Montero, chega por empréstimo do Seattle Sounders FC dos Estados Unidos, até o fim da temporada européia.

O jogador que estava no Millionarios (COL) e disputou a última Taça Libertadores, sem grande sucesso, vem como mais uma esperança dentro da realidade financeira do clube português. Caso se destaque, o Sporting terá a preferência de compra sobre o passe do colombiano.

Jogador muito habilidoso, rápido, que foi destaque na Liga Americana, Montero não se firmou no futebol local. Tido como a maior contratação da equipe azul e branca de Bogotá na temporada, o meia não se encontrou e com algumas contusões e pouca efetividade foi devolvido ao clube americano.

Montero deverá chegar nesta semana a Lisboa, onde fará exames e se apresentará ao treinador Leonardo Jardim. Além dele a equipe já confirmou as contratações de Maurício Nascimento zagueiro, do lateral esquerdo Jefferson e do atacante Cissé. Os Leões ainda buscam um lateral direito, que pode ser o brasileiro Weldinho e um meia atacante, sondando atualmente o português Helder Barbosa, que atua no Braga.

Em campo, na última partida em solo canadense, a equipe empatou frente ao Peñarol neste domingo, 3 á 3 . Gols de Ponde, William Carvalho e Cissé, Maurício Nascimento contra, Estoyanoff e Piríz marcaram para o Peñarol, nos pênaltis o Sporting venceu o duelo por 5 á 3. A equipe regressa a Portugal nesta terça-feira (23), onde terminará sua pré temporada.