Jorge Jesus quer goleiro para disputar posição com Artur

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, declarou recentemente ao jornal português "Record" que quer um reforço para as metas de seu clube, mesmo já contando com o brasileiro Artur como dono da posição.

Jesus deixou claro que o goleiro brasileiro tem a sua total confiança, porém uma nova contratação geraria uma disputa pela vaga do gol do Benfica e consequentemente aumentaria o rendimento do atual dono da posição.

A aposta do comandante benfiquista é a mesma que a da temporada 2011-2012, quando Artur disputou posição com Eduardo e teve um ótimo rendimento. Além de Artur, o Benfica também conta com os goleiros Mika e Paulo Lopes em seu plantel. Jesus afirmou que está disposto a sacrificar um jogador de campo para a vinda de mais um goleiro, ficando assim com quatro goleiros no time, para garantir a competitividade do grupo em todos os setores.