Porto cada vez mais distante de contratar Bernard

O meia Bernard, do Atlético-MG, que recentemente foi campeão da Taça Libertadores, já tinha dado sinais de que deixaria o clube após o título da competição. Porto e Shakhtar Donetsk seriam os possíveis destinos do craque do Galo, segundo o próprio presidente do clube, Alexandre Kalil. Porém, boatos confirmados pelo técnico Cuca nesta quinta-feira (01) desanimaram os torcedores do clube de Portugal.

Cuca declarou em entrevista que Bernard viajará nos próximos dias para tratar de alguns negócios. "Ele vai viajar, vai fazer as coisas dele. Não sou eu quem tenho de falar isso, ele cumpriu com a parte dele, acho muito difícil, quase impossível que ele fique aqui". Porém, quando questionado sobre o destino da viagem do jovem, o técnico do Galo confirmou que será para a Ucrânia.

Recentemente, o Shakhtar Donetsk ofereceu proposta de 25 milhões de euros por Bernard, proposta inclusive já aceita pelo clube mineiro. Segundo Alexandre Kalil, a decisão sobre onde irá jogar futuramente está nas mãos do meia de 20 anos. "Eles (Shakhtar) chegaram ao valor que desejamos. Se o Bernard quiser, ele vai", declarou o mandatário. "Se ele não quiser ir para a Ucrânia, não tem problema nenhum. Está na mão dele. Já conversei com ele. É assunto particular dele. Com o Atlético está praticamente fechado o valor. Se ele não quiser ir, não vai na marra", acrescentou Kalil.

Os torcedores portugueses passaram a sonhar com a jovem estrela atleticana depois de sua declaração dada logo após o título da Copa das Confederações. "É complicado dizer que tenho preferência pelo Porto, por causa da língua, dos costumes ou da história do clube, numa fase em que o mercado europeu está ativo. Os outros clubes de que se fala são bons também, por isso prefiro dizer que não tenho preferência. Agora, o Porto é um clube muito bom, muito estruturado, está sempre na Champions League, sinto-me orgulhoso de ver o meu nome ligado a um clube assim". Em entrevista ao jornal português A Bola, Bernard disse que quando soube do interesse do Porto, pediu conselhos a Hulk, atacante que teve passagem memorável pelo clube português. "Procurei-o aqui na concentração para ele me dizer tudo sobre o clube. Disse para eu ficar tranquilo, que é um clube muito bem estruturado e grande, só disse coisas boas”.

Em sua provável partida de despedida do Galo, nesta última quarta-feira (31), Bernard marcou um gol diante o Atlético-PR, gol que abriu o placar da partida. Na comemoração, o jovem tirou a camisa e recebeu cartão amarelo. Como já tinha amarelo, acabou sendo expulso e seu time sofreu a virada nos minutos finais do jogo.

Ao viajar para a Ucrânia, Bernard se encontrará com os dirigentes do Shakhtar e terá a oportunidade de conhecer as instalações do clube da Donbass Arena, além dos projetos que já contam com seu nome para a temporada 2013/2014.