Porto perde dois pênaltis e é derrotado por Galatasaray na Emirates Cup

A equipe do Porto está em Londres para disputar a Emirates Cup, torneio amistoso de pré-temporada organizado pelo patrocinador principal do Arsenal. Neste sábado, a equipe portuguesa realizou seu primeiro confronto na competição contra a equipe do Galatasaray, e acabou sendo derrotada. Depois de perder duas penalidades com Jackson Martínez e Lucho González, o volante brasileiro Felipe Melo, de pênalti, garantiu a vitória dos turcos.

O início da partida refletiu o que foi a primeira etapa. De forma bem lenta, as duas equipes tocaram muito a bola e criaram poucas chances de gol. A equipe do Galatasaray tentou balançar as redes de Fabiano Freitas duas vezes, porém sem sucesso. O grande lance do primeiro tempo saiu dos pés de Alex Sandro, ex-lateral do Santos. O brasileiro fez boa jogada pela esquerda e tocou para Varela, que sofreu falta dentro da área. Jackson Martinez foi para a cobrança e o goleiro Muslera realizou grande defesa.

No segundo tempo, o mesmo ritmo da primeira etapa foi mantido: muito toque de bola e pouca criatividade. O Galatasaray chegou a realizar boa jogada com Eboué, que acabou sendo derrubado na área. Felipe Melo, considerado ídolo do Galatasaray e que recentemente foi adquirido completamente pelo time turco, cobrou a penalidade máxima com categoria e abriu o placar do jogo. Até o final da partida, o Porto teve ao seu favor mais uma penalidade máxima, outra vez desperdiçada, desta vez por Lucho González. O capitão do Porto caprichou demais na cobrança e acabou mandando a bola para fora. Esta foi a primeira derrota da equipe portuguesa na pré-temporada, que já havia vencido seus cinco jogos anteriores a este nesta preparação para a temporada 2013-2014.

O técnico do Porto, Paulo Fonseca, comentou a derrota. "Há sempre aspectos a melhorar e queremos melhorar. A organização defensiva hoje esteve em um nível bastante elevado, já a ofensiva nem tanto. Na defesa estivemos sempre seguros, mas no ataque poderíamos ter feito melhor, sobretudo na última parte do jogo".

O time de Portugal volta a campo pela Emirates Cup neste domingo (04), às 10h (horário de Brasília), em partida contra o Napoli. Já o time de Drogba e Sneijder também voltará a campo no mesmo dia, logo após o jogo entre Porto e Napoli, para jogar contra o anfitrião Arsenal, às 12h20.