Porto vence Napoli e fica com vice da Emirates Cup

O FC Porto enfrentou neste domingo (04) a equipe do Napoli, em jogo válido pela Emirates Cup. O clube português, que saiu derrotado do seu primeiro confronto na competição frente o Galatasaray, precisava além de vencer, marcar uma boa quantidade de gols, já que na Emirates Cup cada gol vale um ponto na classificação. Os portugueses sofreram na primeira etapa mas tiveram domínio absoluto na etapa final, construindo assim um placar de 3 a 1 contra os italianos e conquistando assim o vice da competição.

O primeiro tempo foi marcado pelo ritmo lento, com o clube de Portugal tendo mais posse de bola que os italianos. Paulo Fonseca, mesmo tendo rodado bastante o plantel para este jogo e tendo colocado em campo uma equipe diferente da que jogou contra o Galatasaray, saiu atrás no placar. Fernando cometeu penalidade máxima aos 43 minutos da primeira etapa e Pandev assinalou o gol para o clube italiano.

Já no segundo tempo, a equipe do Porto voltou bem mais veloz e buscou muito mais jogo do que em relação ao primeiro tempo, criando assim várias chances de gol e sendo claramente superior ao adversário. Logo no começo, aos cinco minutos, Ghilas aproveitou ótimo passe de Herrera para empatar a partida. Aos 22 minutos, com o Porto já possuindo mais posse de bola e criando mais chances de ataque, Varela cruzou para a área e Fernández desviou contra seu patrimônio, confirmando a virada do time luso.

Dez minutos depois do gol contra, Licá, logo após entrar no lugar de Varela, aproveitou falha da defesa italiana e fechou o placar, confirmando boa vitória para o time português. Após a partida, Paulo Fonseca falou a imprensa suas impressões sobre o confronto. "Sofremos apenas um gol de pênalti. Fizemos um bom torneio. Na primeira parte do jogo também tivemos coisas positivas. Conseguimos controlar o jogo, só faltou alguma profundidade no último terço da partida e alguma objetividade. Na segunda parte, com todo o mérito, chegamos à vantagem e poderíamos até ter feito mais gols", declarou Paulo Fonseca, treinador da equipe do Porto, à rede portuguesa Sport-TV.

Mesmo com a vitória e com os outros três pontos por cada gol marcado, o Porto não conseguiu faturar o título da Emirates Cup pois o Galatasaray derrotou o anfitrião Arsenal logo após a partida entre os portugueses e italianos pelo placar de 2-1, com dois gols de Drogba. Walcott descontou para o time inglês. Com a vitória, a equipe turca acumulou nove pontos na competição, com duas vitórias (seis pontos) mais três pontos pelos três gols marcados.