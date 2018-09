Empolgada com primeiro título da história, torcida do Guimarães promete lotar mais do que nunca seu estádio

Uma fanática torcida, que veste preto branco, vai sempre em bom número aos estádios e não para de cantar. Poderíamos estar falando da nação corintiana ou mesmo da massa alvinegra do Galo de Minas. Porém nosso assunto é a torcida do tradicional Vitória de Guimarães.

O clube português, que carrega em seu escudo a imagem do fundador de Portugal, Dom Henrique Alfonso I e junto de si arrasta multidões ao estádio, que leva o nome do antigo rei português.

A temporada atual nem começou, mas o número de cadeiras vendidas pelo clube já passa dos 8 mil assentos para a Liga Sagres, o número de sócios também aumentou para 27 mil e pode chegar a 30 mil, segundo a diretoria. Isso sem contar a venda de camisas do clube, que agora patrocinado por uma multinacional americana, teve aumento recorde de vendas.

Toda esta empolgação tem motivo, a equipe se sagrou campeã pela primeira vez na história, na Taça de Portugal, batendo o Benfica de virada pelo placar de 3 a 1, e tem vaga garantida a Pré-Liga Europa. A maior parte dos jogadores campeões, porém, não permaneceram no clube. Que cheio de dívidas optou pela venda de Baldé para o Celtic da Escócia e perdeu jogadores como Soudani (atacante) que foi para o Zagreb da Croácia, N´Dyae (zagueiro) para o Troyes da França e Tiago Guimarães (volante) para o Porto.

Em compensação o clube manteve Douglas, goleiro e herói da conquista (que no Brasil jogou no Botafogo de Ribeirão Preto e Santos), o zagueiro revelação do clube Paulo Oliveira e seu treinador Rui Vitória, que após ser sondado pelo Porto, optou por ficar no clube onde faz sucesso. Seja lá como for a temporada do alvinegro do norte português, uma coisa é certa, se há um time fora os três gigantes de Portugal que pode se orgulhar de sua massa, e que terá grande apoio jogando em casa, este é o Guimarães, ou melhor, Vitória de Guimarães.