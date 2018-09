Sporting acerta com atacante Islam Slimani

Após oito meses de namoro, enfim o atacante argelino Islam Slimani de 25 anos, acertou sua ida para o Sporting Lisboa. O clube português recebe o atleta de graça, uma vez que o mesmo teve problemas de salários com o clube onde jogava no CR Bélouizdad (Argélia).

Atacante rápido e com faro de artilheiro, Slimani vem para reforçar o setor ofensivo leonino, que conta apenas como Wilson Eduardo e Cissé. Apesar de não ser um camisa nove típico, saindo mais da área, Slimani chega com a missão de fazer gols e sem grandes custos aos combalidos cofres alviverdes. O atacante atuou 15 vezes com a camisa da seleção argelina e marcou 10 gols .

Segundo a rádio Antena 1 de Portugal, o atleta chegará com um contrato de 3 á 4 temporadas. Slimani tinha propostas do Ajaccio, Nantes entre outros clubes europeus, mas desde janeiro vem negociando com o clube português, acreditando que será mais bem sucedido no gigante Sporting, do que em times de menor expressão.

O clube que ainda corre atrás de reforços para a temporada, pode perder Capel, que tem propostas de clubes do exterior e também o zagueiro Tiago Ilori, que segundo a diretoria do Sporting tem preço fixado em 7 milhões de euros.