Cardozo declara estar arrependido por agredir seu técnico na final da Taça de Portugal

O atacante paraguaio Óscar Cardozo, do Benfica, declarou nesta quarta-feira (07) estar muito arrependido pelo que fez na final da Taça de Portugal, quando o time encarnado acabou ficando com o segundo lugar, perdendo a finalíssima para o Vitória de Guimarães pelo placar de 3 a 1. Após a partida, Cardozo, muito nervoso, acabou partindo para cima de seu técnico Jorge Jesus, o empurrando e sendo logo em seguida segurado pelos seus companheiros. Relembro o ocorrido no vídeo abaixo:





Em entrevista a Benfica TV, Cardozo reconheceu que errou em seu ato após o apito final. "Sei que não tive uma atitude correta, mas não queria ter saído tão cedo daquele jogo, queria continuar em campo um pouco mais porque sabia que em qualquer momento podia fazer um golo, apesar de estarmos ganhando quando o técnico me tirou. Depois eles empataram e fizeram o segundo golo logo em seguida, e aí acho que perdi a cabeça, como se costuma dizer. Sei que fiz mal... agi mal, essa é a verdade e peço desculpa a todos por isso. Depois aconteceu o que todos sabem... e pronto. Estou muito arrependido", declarou o atacante benfiquista.

O paraguaio também disse estar muito contente por voltar a treinar e por estar recebendo uma nova oportunidade no Benfica. "Quero pedir desculpas às pessoas do Benfica, por mim e pela minha atitude. Peço desculpa aos torcedores, ao presidente, a todos os dirigentes, aos meus companheiros e a comissão técnica. Agora acabou, só quero voltar a treinar", disse.



Durante a Eusébio Cup, jogo que o Benfica perdeu para o São Paulo pelo placar de 2 a 0, o nome de Cardozo foi gritado várias vezes pela torcida. O atacante mostrou-se feliz com o apoio dos torcedores, mas disse que eles primeiramente devem apoiar o clube. "Fiquei feliz com esses gritos, é muito importante para mim. Mas os torcedores têm de apoiar é a equipe... o resto já ficou para trás. Estou pronto para voltar a trabalhar, quero ficar bem fisicamente e os torcedores têm que apoiar a equipe e quem está jogando nela, todos os jogadores. Os avançados que têm jogado tem muita qualidade, Rodrigo e Lima são muito bons jogadores e merecem estar na equipe".



Sobre seu futuro, Cardozo confirmou que está nas mãos dos dirigentes do clube de Lisboa. "Tenho contrato com o Benfica e o clube é que está a tratar disso. Estou à disposição do clube, tenho contrato e vou trabalhar para estar sempre à disposição da equipe".



Cardozo finalizou a entrevista à Benfica TV deixando uma mensagem aos torcedores das águias. "Estou muito agradecido aos torcedores por estarem sempre comigo, é verdade que em alguns momentos tivemos algumas divergências mas são coisas que acontecem em todo o lado. Estou agradecido a todos. Estou bem, graças a Deus vou voltar a treinar e isso era o que mais queria... queria ficar bem, voltar a estar bem fisicamente para poder jogar a qualquer momento e graças a Deus é isso que vou fazer".