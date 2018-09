Braga vence rivais e conquista Torneio Guardiana em Portugal

Terminou nesta quarta-feira (7) em Portugal, o Torneio Guardiana, que conteve a participação de três equipes do futebol europeu, Sporting Lisboa, Braga e West Ham (ING). A competição realizada na pré temporada, teve como objetivo principal, dar ritmo de jogos as equipes participantes. Que se enfrentaram todas contra todas, na disputa por pontos corridos, tendo o Braga como grande campeão.

Após vencer a equipe do Sporting por 3 á 2 na segunda-feira (5), o West Ham perdeu para o Braga na segunda partida da competição, na terça-feira (6) pelo placar de 1 á 0, gol do meia Rafa. A decisão do torneio, foi realizada nesta quarta-feira (7) com vitória do time minhoto.

O gol do Braga frente ao Leões, foi marcado pelo atacante Edinho. O título da moral ao grupo que agora comandado pelo experiente Jesualdo Ferreira, tentará retomar sua colocação como terceira força do futebol português. Posição antes ocupada pelo Sporting, que com os resultados da pré temporada, mostra que Leonardo Jardim, terá muito trabalho para ajustar o time e brigar na parte alta da tabela. Encarando rivais bem mais fortes como Porto, Benfica e outros com mais organização e entrosamento como Paços e Braga.

O Braga estreia na Liga Sagres no dia 18 frente ao Paços de Ferreira. No mesmo dia o Sporting Lisboa recebe no José Alvalade, o recém promovido Arouca da região norte do país.