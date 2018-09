Kikas renova com Sporting até 2019

O meia Kikas, de 22 anos, renovou nesta sexta-feira (09) seu contrato com o Sporting até 2019. Assim como Iuri Medeiros, o jovem revelado nas categorias de base do clube de Lisboa também foi blindado com uma multa rescisória de 45 milhões de euros.

Kikas, que está nos Leões há 15 anos, declarou em entrevista que ficou extremamente satisfeito com a renovação. “É a recompensa para o trabalho e esforço que tenho dedicado a este grande Clube. O meu objetivo é continuar ajudando a equipe B do Sporting e chegar a equipe principal. Vou continuar trabalhando para que isso se torne realidade", disse ao site do clube.

A jovem promessa da base dos Leões foi o 11º jogador a renovar seu contrato nestas últimas duas semanas. Na última sexta-feira (03), o Sporting também renovou o contrato de Iuri Medeiros, Betinho, Chaby e Ponde. Iuri, Chaby e Ponde, assim como Kikas, renovaram até 2019, já Betinho teve seu vínculo estendido com o clube até 2018.