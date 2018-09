Benfica está próximo de mais uma revelação argentina

Mais uma revelação argentina pode pintar no Benfica. Após contratar o meia Luis Fariña de 22 anos do Racing, a equipe portuguesa está com negociações avançadas com o atacante argentino Funes Mori, que, revelado pelo River Plate (ARG), passa por um momento instável no clube portenho.

Rogelio Funes Mori, 22 anos, tem 1,85 de altura, tendo como principal característica a movimentação e o faro de gol, apesar de não viver um bom momento, o atleta já despertou interesses de vários clubes europeus, entre eles o Manchester City (ING).

Sem espaço entre os titulares absolutos, Funes Mori estaria insatisfeito no River e com o interesse do clube argentino na contratação definitiva de Rodrigo Mora, que pertence ao Benfica, um acordo está sendo costurado, segundo a publicação A Bola.

O clube português compraria apenas 30% do passe que pertencia a um grupo de investidores e os 20% do atleta. Os outros 50% viriam em troca da aquisição definitiva de Mora, que passaria a pertencer ao River Plate.

Ainda segundo a publicação portuguesa, Funes Mori terá um contrato de cinco temporadas e vem para fazer sombra ao centroavante Lima, confirmando o fortalecimento do elenco encarnado, que conta com vários jogadores de frente como Lima, Sulejmani, Rodrigo, Markovic, Ola Jonh e ainda tem Cardozo em situação indefinida no clube lisboeta.

A equipe do Benfica segue seu processo de modificações no elenco, além das contratações, Melgarejo pode ser emprestado para o Genoa (ITA) e Cardozo ainda interessa há vários clubes europeus, entre eles o Spartak de Moscou (RUS), que vendeu Emenik e agora quer o avante paraguaio. Zenit, Napoli e um clube do Catar ainda estariam interessados no futebol de Cardozo.