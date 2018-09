Porto - Vitória de Guimarães, Supertaça Cândido Oliveira

Chega ao fim a transmissão da decisão da Supertaça! Muito obrigado pela sua presença! Até a próxima!

18:54 Lucho González e Hélton erguem o troféu, que pesa 15kg. O Porto é o campeão da Supertaça Cândido Oliveira 2013!

18:53 O time do Porto sobe no pódio e vai recebendo suas medalhas de ouro.

18:48 A equipe do Vitória recebe neste momento as medalhas de prata.

Paulo Fonseca, técnico do Porto: "Realizamos um ótima partida. Não que o Vitória não tenha complicado nosso jogo, porém os méritos são de nossa equipe que soube trabalhar bem a bola. Gostaria de parabenizar nossos torcedores e os torcedores do Vitória, que fizeram uma festa maravilhosa".

Rui Vitória, técnico do Vitória: "Naturalmente nós vinhamos com muitas expectativas, mas entramos jogos um pouco nervosos e isso dificultou nosso trabalho. A postura foi muito boa, o apoio de nossos torcedores foi fantástico, estamos apenas começando nosso trabalho. Os jogadores têm caráter, estamos muito motivados para esta temporada".

Licá, meia do Porto: "Estou muito feliz em jogar nesta equipe do Porto. Eu já tinha dito que jogar no Porto é um sonho. Levar esta taça para casa é melhor ainda. Agora é comemorar".

18:42 O Vitória tentou, mas o Porto foi absoluto. Dominou grande parte do jogo, criou as melhores oportunidades e mereceu a vitória. É o 20º título da equipe portista!

47' FIM DE JOGO! O PORTO É CAMPEÃO DA SUPERTAÇA CÂNDIDO OLIVEIRA!!!

46' O Guimarães vai trabalhando a bola no seu campo de defesa sem encontrar espaços para avançar e tentar seu gol de honra.

45' Dois minutos de acréscimo!

44' Quintero tenta jogada com Jackson Martínez mas Douglas faz o corte.

43' Moreno cruza para a área e Hélton defende sem problemas.

40' O brasileiro Kelvin entra em campo muito aplaudido pela torcida do Porto. O jovem atacante foi o autor do gol que derrotou o Benfica na última temporada e que fez o Porto colocar a mão na taça.

39' SUBSTITUIÇÃO NO PORTO: Sai: Licá, Entra: Kelvin.

38' O tempo vai passando e o Porto administra a posse de bola no campo de ataque. O clube portista está cada vez mais próximo de sua 20ª Supertaça!

36' Douglas! Quintero tenta o chute de fora da área e o goleiro do Vitória realiza boa defesa.

33' Em seu primeiro toque na bola, Ricardo Gomes tenta puxar um ataque mas é cortado pela zaga portista.

32' CARTÃO AMARELO PARA MORENO, por falta em Quintero.

31' SUBSTITUIÇÃO NO VITÓRIA: Sai: André, Entra: Ricardo Gomes.

31' SUBSTITUIÇÃO NO PORTO: Sai: Defour, Entra: Quintero.

30' Quintero no Porto e Ricardo Gomes no Vitória, substitutos que já estão sendo preparados por Paulo Fonseca e Rui Vitória.

29' UUUUH! Josué realiza mais um cruzamento e a zaga do Vitória afasta mal, no rebote, Martínez chuta para fora.

27' Josué tenta cruzamento mas a zaga do Guimarães afasta o perigo!

26' Lucho cobra e Martinez cabeceia para fora.

25' Defour tenta cruzar mas Addy desvia. Escanteio para a equipe portista.

22' Mesmo em desvantagem, a torcida do Vitória está animada e empurra seu time com muitos cantos!

21' Lucho cobra e a zaga do Vitória afasta.

20' Falta de André em Licá.

17' SUBSTITUIÇÃO NO PORTO: Sai: Varela, Entra: Josué.

16' Daqui a pouco, Josué em campo! O meia, que veio do Paços de Ferreira, foi treinado por Paulo Fonseca na última temporada.

15' O Porto vai trabalhando a bola e tentando chegar no ataque do Guimarães; Rui Vitória parece preocupado.

12' Rui Vitória e Paulo Fonseca colocam seus reservas para aquecer.

9' Resposta do Guimarães! Barrientos tenta o chute de longe mas não consegue assustar Hélton.

7' UUUUH! Defour recebe boa bola, arrisca o chute mas a redonda passa acima da meta de Douglas!

5' Falta cobrada sem oferecer perigos à meta de Douglas.

3' Mais uma falta! Desta vez para o Porto, cometida por André.

2' O Vitória tenta armar jogada de ataque e Defour comete a falta. Na cobrança, a zaga portista afasta o perigo.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Porto 3-0 Vitória de Guimarães!

17:51 SUBSTITUIÇÕES NO VITÓRIA: Sai: Tómané, Entra; Maâzou. Sai: Crivellaro, Entra: Olímpio.

17:50 As duas equipes já estão em campo.

17:48 A equipe do Porto conseguiu impor seu ritmo de jogo, sufocar a equipe do Guimarães quando não tinha a bola nos pés e, muitas vezes, conseguiu chegar na meta de Douglas, que realizou duas grandes defesas nesta primeira etapa. O Vitória bem que tentou uma reação após levar o primeiro gol, mas poucos minutos depois acabou sofrendo mais um gol portista. Já no fim da partida, os vitorinos fizeram confusão dentro da área e sofreram mais um tento. Com a defesa do Porto sólida, Rui Vitória tem a difícil missão de tentar pelo menos empatar o jogo nesta etapa final, que em poucos minutos irá começar.

17:38 A torcida do Porto faz a festa no Municipal de Aveiro! Grande vantagem adquirida pela equipe portista nesta etapa inicial do jogo.

47' Fim do primeiro tempo! Porto 3-0 Vitória de Guimarães. Domínio absoluto da equipe portista nesta primeira etapa.

45' Mais dois de acréscimo.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PORTO! Se atrapalhou a defesa do Vitória! Lucho González, que não tem nada a ver com isso, encheu o pé e marcou o terceiro da equipe portista no jogo!

41' Todo o time do Vitória de Guimarães está no seu campo de defesa. Domínio absoluto do time do Porto.

38' Olha o Porto aí! Varela tenta armar o ataque com Martínez, mas a zaga do Vitória interceptou o perigo.

37' Os jogadores portistas permanecem tocando bola no seu campo de ataque. Só dá Porto!

34' Todos os reservas do Vitória de Guimarães estão em aquecimento.

32' O Porto vai tocando a bola e ditando seu ritmo de jogo.

30' Até o momento, seis finalizações portistas contra apenas uma do time do Guimarães!

28' Douglas de novo! Mais uma boa defesa, após chute de Licá. O Porto quer mais!

25' Douglas! Otamendi chutou forte para boa defesa do goleiro vitoriano!

22' Impedido! Licá recebeu a bola de Varela, mas estava em posição ilegal.

20' UUUUH! Após vacilo da zaga do Porto, Crivellaro apareceu livre e chutou por cima do gol de Hélton!

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PORTO! Jackson Martínez aumenta o placar para a equipe portista! O colombiano aproveitou o cruzamento de Lucho e anotou o dele de cabeça!

16' Fucile tenta o cruzamento para Licá, mas a zaga vitoriana afastou o perigo.

15' Não vale mais nada! Tomané recebeu livre, mas estava em impedimento.

14' Lucho cobrou e a defesa do Guimarães tirou de cabeça.

13' Mais uma falta, agora cometida pelo meia portista Varela.

11' Lucho cobrou e Mangala cabeceou para cima do gol de Douglas.

10' Falta para o Porto, cometida pelo lateral Addy.

9' Cruzamento de Licá pela esquerda, a defesa do Guimarães afastou rápido o perigo.

5' GOOOOOOOOOOL DO PORTO! LICÁ É O NOME DELE! Lucho chutou rasteiro e Licá adiantou-se a defesa vitoriana para abrir o placar. Falhou a defesa do Vitória!

4' Na cobrança, o defesa portista afastou o perigo.

3' Falta para o Vitória, cometida por Lucho González.

BOLA ROLANDO! Começa a decisão da Supertaça Cândido Oliveira! A saída é do Porto.

16:47 Tudo pronto para o início da partida.

16:45 Neste momento acontece a cerimônia de apresentação.

16:40 Enquanto as equipes realizam seus aquecimentos, as torcidas fazem a festa. Em cinco minutos a bola rola!

16:35 PORTO ESCALADO: Helton, Alex Sandro, Mangala, Otamendi, Fucile, Defour, Fernando, Licá, Lucho González, Varela, Martínez.

16:34 VITÓRIAS DE GUIMARÃES ESCALADO: Douglas, David Addy, Moreno, Oliveira, Correia, André, Olímpio, Gomes, Crivellaro, Matias, Tomané.

16:08 As torcidas de Porto e Guimarães vão aos poucos lotando o Municipal de Aveiro. Lembrando que todos os ingressos foram vendidos para este confronto.

16:07 Nos dois últimos confrontos entre estas duas equipes, duas goleadas portistas. Pela Liga Sagres 2012/2013, competição da qual o Porto se sagrou campeão, o time azul e branco derrotou o time do Guimarães tanto no Dragão como no Dom Afonso Henriques pelo placar de 4-0.

16:06 Na história, Porto e Guimarães já se enfrentaram 153 vezes. Foram 97 vitórias para o Porto, 34 empates e 22 vitórias para o Guimarães. Em Supertaças, foram três confrontos, com uma vitória para cada lado e um único empate, quando a competição ainda era disputada em jogos de ida e volta.

16:05 O Porto, maior campeão da competição, tentará neste sábado sua 20ª conquista da Supertaça de Portugal. Já o Vitória de Guimarães jogará pela sua segunda conquista. O time portista é o atual campeão, tendo no ano passado derrotado o Académica de Coimbra pelo placar de 1-0, enquanto o Guimarães disputa este título apenas pela terceira. Sua última participação foi em 2011, quando perdeu justamente para o Porto, pelo placar de 2-1. Relembre a decisão de 2011 no vídeo abaixo:

16:00 Boa tarde, amigo conectado na VAVEL Brasil! Estamos começando agora a transmissão da grande decisão da Supertaça Cândido Oliveira, que reúne os campeões da Liga Sagres (Porto) e da Taça de Portugal (Vitória de Guimarães). A bola vai rolar às 16h45, horário de Brasília.