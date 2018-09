Sporting vence Fiorentina e é campeão do Troféu Cinco Violinos

Final da II Edição do Troféu Cinco Violinos, realizada no Estádio José Alvalade, em Lisboa (Portugal).

Sporting e Fiorentina jogaram neste domingo (11) a decisão daII Edição do Troféu Cinco Violinos, realizada no Estádio José Alvalade, em Lisboa. O Troféu é organizado pelo próprio Sporting e é uma homenagem aos "Cinco Violinos", nome pelo qual ficaram conhecidos os membros do memorável quinteto futebolista do clube na década de 40: Jesus Correia, Vasques, Albano, Peyroteo e José Travassos. Nesta II edição, os Leões venceram a Fiorentina por 3 a 0 e se sagraram bicampeões.

A equipe da casa começou bem a partida, tanto que o gol não demorou para sair. Aos cinco minutos de jogo, Montero dominou a bola, penetrou na área italiana e chutou forte, sem chances para o goleiro Munúa: 1 a 0. O gol fez o ritmo do Sporting aumentar ainda mais na partida. Aos 20 minutos, Gerson Magrão perdeu ótima oportunidade de marcar o segundo, chutando por cima do gol. A Viola também teve suas chances no decorrer do primeiro tempo, mas todas pararam na defesa dos Leões ou nas defesas de Rui Patrício.

Com sete alterações realizadas pelos dois times, o começo da segunda etapa foi monótono. O ritmo caiu muito em relação à primeira. Somente aos 25 minutos que o jogo voltou a esquentar, com mais uma jogada realizada por Gerson Magrão. O ex-jogador do Santos roubou a bola no meio de campo e logo tocou para Jefferson, que penetrou na área e finalizou forte. Munúa defendeu e, no rebote, André Martins carimbou a trave. Mesmo com a chance perdida, o time do Sporting não demoraria muito para ampliar o placar. Três minutos depois, o peruano Carrillo, que havia entrado recentemente no lugar de Montero, recebeu ótima de Gerson Magrão e, livre, finalizou para as redes.

Já com 2 a 0 no marcador, o Sporting tinha tudo para relaxar, mas manteve o ritmo forte. Com a defesa inspirada e o ataque produzindo ótimas jogadas, não demorou muito para o terceiro gol sair. E saiu dos pés de Rúben Semedo, que estava realizando ótima partida e naquele momento estava defendendo e atacando. Semedo apareceu no ataque, recebeu ótimo cruzamento de William Carvalho e tocou para o gol, aumentando o placar para a equipe da casa e deixando a Viola em situação mais complicada no jogo.

Os italianos tentaram diminuir a grande vantagem conquistada pelo Sporting com Iakovenko que, sozinho, tentou penetrar na área dos Leões, mas, antes disso, foi impedido por Rui Patrício, que o travou fora da área e acabou sendo expulso. André Martins saiu para Marcelo Boeck ocupar o lugar do goleiro da seleção portuguesa, e já realizou boa defesa no lance seguinte, na cobrança de falta do time adversário.

Nos minutos finais do jogo, o espanhol Diego Capel tentou marcar o quarto gol, mas falhou na finalização. Com a Viola já conformada com o resultado, bastou o time de Lisboa tocar bola e segurar o placar até o apito final.

Após o jogo, o recém-contratado colombiano Montero falou sobre suas impressões desta grande vitória leonina. “Estou muito orgulhoso por vestir a camisa do Sporting. Os torcedores mostraram muito carinho. Estou contente porque que quem veio nos apoiar ficou feliz. Mais do que o resultado, o importante foi as coisas terem saído bem dentro de campo. Estamos jogando como o treinador quer e, isso, é o mais importante. Fiquei muito feliz por ter acabado a pré-temporada marcando um gol e espero que tudo continue saindo bem”.

Este foi o segundo Troféu Cinco Violinos conquistado pelo Sporting que, em 12 de agosto do ano passado, conquistou o primeiro título do Torneio em sua primeira edição ao bater os gregos do Olympiakos por 1 a 0.