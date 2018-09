Após acertar com Rolando, Internazionale busca Fernando, também do Porto

Após confirmar a contratação do zagueiro Rolando, a equipe da Internazionale (ITA) volta suas atenções a outro jogador tripeiro: o volante brasileiro de 23 anos Fernando, revelado pelo Vila Nova (GO) e titular absoluto do Porto.

Segundo o jornal A Bola, na reunião de finalização do negócio pelo empréstimo do zagueiro português, um representante da equipe azzuri abriu negociações com o Porto pelo volante. Porém, ouviu que Fernando só seria negociado pelo valor de 10 milhões de euros, considerado alto pela cúpula interista.

A boa relação entre os dois clubes é mais uma arma para tentar diminuir o valor. Álvaro Pereira e Guarín, por exemplo, foram vendidos pelo Porto a Internazionale. Embora os portugueses batam o pé e reiterem que não querem negociar Fernando, uma boa quantia não será descartada, afinal como de praxe, o clube português gosta de “vender bem” seus jogadores.

As negociações continuam, mas vale lembrar também que até mesmo o mais novo rico francês, Mônaco teve interesse no brasileiro e não consegui comprá-lo. Fernando goza de muito prestigio sendo peça fundamental da equipe portista.

Até o dia 31 de agosto muito coisa pode acontecer, mas certo por enquanto é que Fernando fica no Porto.