Zagueiro Otamendi e centroavante Jackson Martínez podem sair do Porto

Após comemorar mais um título, da Supertaça de Portugal, o Futebol Clube do Porto volta sua atenções a Liga Sagres, competição que se inicia neste fim de semana. Onde a equipe azul e branca do norte português encara o Vitória de Setúbal fora de casa. A maior preocupação de Paulo Fonseca, porém, é a possibilidade de perder dois de seus melhores jogadores. Com propostas de clubes europeus com mais poder aquisitivo, o zagueiro argentino Otamendi e o atacante colombiano Jackson Martínez ainda podem sair do clube.

No caso do zagueiro, que foi procurado no inicio de julho pelo Atlético de Madrid (ESP), não acertou, e agora é sondado pelo Napoli (ITA) de Rafael Benitez. Otamendi se diz feliz no clube e quer seguir as sagas de conquistas iniciadas desde a sua chegada, ao todo são sete títulos conquistados com a camisa dos Dragões.

O atacante colombiano Martínez tem um caso mais complicado. Insatisfeito com o salário que recebe no clube, ele quer valorização, com aumento substancial nos valores que ganha atualmente. O Porto por sua vez não se pronuncia, negou várias sondagens sobre o atleta, mas também não parece disposto a negociar sua renovação, pois sabe que terá que colocar e muito bem a mão no bolso.

Enquanto a situação não é resolvida seguem os desencontros de informação que irritam clube, jogador e torcida. Na concentração da seleção colombiana, na Catalunha (ESP), onde se prepara para enfrentar a Sérvia em um amistoso, Jackson Martínez foi enfático em sua decisão na entrevista cedida ao Jornal "A Bola".

“Espero não forçar uma saída do Porto. Na verdade, espero mesmo não o fazer. O que está em causa é se renovo ou se saio! São as opções que existem para que as duas partes possam estar tranquilas”, declarou Martínez, antes do primeiro treino de sua seleção em solo catalão.

Mesmo as portas da estreia no campeonato nacional, o que preocupa é a possibilidade de perder jogadores fundamentais. E esse problema irá até o final da janela de inicio de temporada, ate lá muita especulação e preocupação ainda irá rondar o Futebol Clube Porto.