Porto renova com volante Castro e o empresta para futebol turco

Nesta quarta-feira (14) o Futebol Clube Porto anunciou a renovação de contrato do volante português Castro até 2015. Porém, no mesmo dia o atleta que foi revelado pelo clube, foi emprestado ao Kasimpasa da Turquia, onde terá mais oportunidades de jogar obtendo assim ritmo de jogo.

André Castro irá atuar no mesmo clube que Djalma também emprestado, defendeu na temporada passada. Volante de forte marcação e determinação, Castro chegou a atuar em alguns jogos com o novo treinador Paulo Fonseca na pré temporada, mas não agradou.

O curioso é que o titular da posição, o brasileiro Fernando ainda pode sair, com propostas do Mônaco (FRA) que voltou a tentar sua contratação e sondagem da Internazionale de Milão (ITA).

A saída do reserva imediato, ressalta a importância da permanência do titular absoluto do time. Que só deve ser negociado mesmo, se pagarem o valor solicitado pelo Porto, cerca de 10 milhões de euros. Além de Fernando, o mexicano Herrera, recém contratado é outro que faz a função de primeiro volante, Defour já atuou por ali, mas joga mais como um segundo ou terceiro homem de meio.

Os Dragões ainda correm risco de perder o zagueiro Otamendi com proposta do Napoli e o atacante Martínez, que já manifestou o interesse em sair do clube caso não tenha seu vinculo renovado com certa valorização salarial. Sobre novas contratações, nenhuma novidade, pelo menos por enquanto a equipe parece ter cessado as compras. O Porto estréia na Liga Sagres frente ao Vitória de Setúbal no domingo (18).