Rui Patrício muito próximo de deixar o Sporting

O goleiro do Sporting Lisboa e da Seleção Portuguesa de Futebol, Rui Patrício, está muito próximo de deixar seu clube. Recentemente, o Mônaco, ''novo rico'' do futebol europeu, ofereceu 10 milhões de euros pelo arqueiro, e esta proposta já foi recusada pelos Leões. Mesmo com a recusa, Rui ainda interessa a outros clubes da Europa, e pode sair do clube que o revelou até o fim da janela europeia.

Caso a saída de Rui Patrício se concretize, os Leões já têm dois nomes para substituí-lo. O primeiro é Cássio, ex-goleiro do Paços de Ferreira e que atualmente está sem clube. O segundo é Adán, goleiro espanhol, terceiro arqueiro do Real Madrid. Porém um destes dois nomes ganharão força somente se a saída de Rui for dada como certa.

Em seu último jogo pelo Sporting, que foi a decisão do Troféu Cinco Violinos, Rui Patrício foi expulso de campo por falta dura em Iakovenko, fora da área. A expulsão foi analisada pela Comissão de Disciplina da Federação Portuguesa e o goleiro foi penalizado com um jogo de suspensão.

O próximo jogo do Sporting já será pela Liga Sagres, neste domingo (18), contra o Arouca no José de Alvalade. O jogo ocorrerá às 11h45 (horário de Brasília) e Rui Patrício é a baixa do Sporting para a partida.