Belenenses não terá elenco completo para sua estreia na Liga Sagres

A equipe do Belenenses estreia na competição nacional frente ao Rio Ave em casa neste domingo (18). O tradicional clube da região de Lisboa volta a primeira divisão após três anos longe da elite, e terá que desafiar um time que manteve sua base e que surpreendeu na última edição da Liga, terminando em sexto lugar.

Para este duelo, o treinador da equipe de Belém, Van der Gaag, não poderá contar com três jogadores importantes. O capitão Duarte Machado, Eggert Jonssón - recém contratado junto ao Wolverhampton (ING) e Tiago Caeiro, que estão fora por problemas físicos.

Porém, o meia Miguel Rosa, que veio do Benfica B para o time do Rastelo, pode fazer sua estreia na Liga, uma vez que apresentou melhoras nos últimos treinos, mas sua escalação só deve ser confirmada após o último coletivo antes do jogo.

Em entrevista coletiva, nesta sexta-feira (16), reproduzida pelo Jornal ''A Bola'', o técnico holandês disse esperar por uma partida muito dura, afinal o Rio Ave manteve a base e promete dar trabalho nesta edição da Liga Sagres. Em relação aos objetivos, o treinador foi realista. Quando perguntado sobre a possibilidade de ser o Estoril da vez, o treinador garantiu que o objetivo é mesmo manter a equipe na primeira divisão nacional. “O que o Estoril fez não é normal. Nós não temos estes objetivos, simplesmente queremos criar estabilidade na primeira liga”, expôs o treinador Van Der Gaag.

Após o duelo de estreia, na segunda rodada, a equipe de Belém vai visitar o Braga no Estádio AXA. O Rio Ave, por sua vez, estreará em casa frente ao Vitória de Setúbal.

Pagamento

Enfim, o Belenenses conseguiu quitar a dívida com o Avaí Esporte Clube. A equipe lusitana devia mais uma parcela de 70 mil euros para o clube catarinense, devido à compra do goleiro Tiago Schmidt, que chegou ao clube em 2008 e nem sequer atuou com a camisa azul e branca. Nesta semana o valor foi debitado na conta da Fifa e será repassado ao time brasileiro. Ao todo, o clube pagou 370 mil euros ao Avaí, quitando totalmente a pendência e ficando livre das sanções da entidade que comanda o futebol mundial.