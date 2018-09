Marítimo - Benfica, Liga Sagres

Chega ao fim a transmissão da partida entre Marítimo x Benfica! Muito obrigado pela sua presença! Até a próxima!

15:37 O Marítimo estreia com vitória na Liga Sagres! Já o Benfica permanece sem vencer em primeiras rodadas na Liga Sagres, este tabu agora dura nove anos.

FIM DE JOGO! Marítimo 2x1 Benfica!

90+2' Lima cai na área, pede pênalti mas a arbitragem nada marca.

90+1' Lima chuta e Sá realiza boa defesa!

90' Mais três minutos!

87' E o Benfica vai estreando na Liga Sagres com derrota!

85' UUUUH! Quase o empate! Luisão bate de longe e Sá realiza boa defesa!

83' Marakis bate de longe, sem sustos para Artur.

81' Gaitan cobra falta e Garay cabeceia por cima do gol.

78' GOOOOOOOOOOOL DO MARÍTIMO! Em contra-ataque realizado pela esqueda, Sami invadu a área e marcou o segundo gol da equipe da casa!

76' Falta de Pereira em John.

73' Até o momento, 22 faltas cometidas. 11 para cada lado.

71' Enzo Pérez chuta de fora da área e a bola passa perto do gol! O Benfica segue dominando a segunda etapa!

69' SUBSTITUIÇÃO NO MARÍTIMO: Sai: Artur Entra: Marakis.

68' QUE ISSO, RODRIGO? O atacante benfiquista domina a bola, mas passa para ninguém!

67' Cortez tenta o cruzamento, porém é cortado por Artur.

63' QUASE A VIRADA! Gaitan tenta o chute de fora da área e a bola passa muito perto da meta defendida por Sá!

62' SUBSTITUIÇÃO NO MARÍTIMO: Sai: Soares Entra: Heldon.

61' UUUUUH! Sami tenta o chute de fora da área e assusta Artur!

59' John tenta cruzamento, mas Ferreira realiza o corte!

58' SÁ!!! Rodrigo trabalha pela direita e chuta forte. Rozário faz o desvio e quase matou o goleiro de seu time, que realizou grande defesa!

56' Gaitan cobra escanteio e sá se joga para fazer a defesa.

54' Pérez recebe de John e tenta o chute, mas é travado por Ferreira.

52' E as águias têm pressa para virar o jogo! John realiza jogada pelo setor direito mas acaba sendo desarmado!

50' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BENFICA! Grande passe de Lima para Rodrigo, que bateu de primeira e anotou o primeiro do Benfica na Liga! A equipe benfiquista finalmente marcou seu gol!

49' CARTÃO AMARELO PARA LUISÃO! Por falta em Luiz Alvaro.

48' Com a bola nos pés, o Marítimo tenta quebrar o ritmo do Benfica tocando bola no campo de defesa.

46' O Benfica já começa a segunda etapa pressionando o Marítimo. Gaitan tentou chute forte, mas explodiu na zaga do Marítimo.

COMEÇOU O SEGUNDO TEMPO! Marítimo 1x0 Benfica!

SUBSTITUIÇÃO NO MARÍTIMO: Sai: Amorim Entra: John.

SUBSTITUIÇÃO NO BENFICA: Sai: Djuricic Entra: Rodrigo.

14:47 As equipes estão de volta ao gramado.

14:37 Este gol de Derley foi o segundo que o Benfica sofreu no Barreiros, enquanto marcou 15 em suas últimas cinco partidas neste estádio. Por enquanto, o tabu benfiquista vai aumentando para nove temporadas sem vencer a primeira rodada da Liga!

14:33 O Benfica tentou o primeiro tempo inteiro armar suas jogadas de ataque, parando em Sá ou sendo desarmado pela zaga do Marítimo, e acabou sendo punido no final da primeira etapa com um pênalti cometido por Artur. Derley bateu de forma segura e abriu o placar na Ilha da Madeira.

45+2' Fim do primeiro tempo!

45+1' GOOOOOOOOL DO MARÍTIMO! Derley converte a penalidade máxima!

45' PENALTI PARA O MARÍTIMO! E CARTÃO AMARELO para Artur, pela falta em Derley!

43' O Marítimo rouba a bola em seu campo de defesa, tenta contra-ataque mas é desarmado por Luisão.

42' Jorge Jesus observa atentamente a partida no banco de reservas.

41' Amorim dá belo passe para Gaitan, que novamente cruza, mas agora nas mãos de Sá.

40' Gaitan cruza para área, Djuricic domina mal e mais uma vez a defesa do Marítimo afasta.

38' Cortez e Luisão tocam bola no campo de defesa.

Resultados da rodada: Gil Vicente 2x0 Académica; Belenenses 0x3 Rio Ave; Sporting 5x1 Arouca.

36' Gaitan tenta cruzamento, mas Rozário afasta o perigo.

35' Com a equipe do Marítimo fechada, a solução das águias é tentar a bola aérea.

34' O Marítimo segue fechado, forçando com que o Benfica toque bola no seu campo de defesa.

32' Pereira chuta de muito longe e Artur defende tranquilamente.

31' Mais uma bola lançada na área do Marítimo, Pereira afasta!

30' CARTÃO AMARELO PARA AMORIM! Por falta em Sami.

29' A equipe do Benfica segue tentando armar suas jogadas, enquanto o Marítimo segue postado em seu campo defensivo.

26' Djuricic recebe bom passe de Garay mas é desarmado pela zaga do Marítimo.

25' Sami comete falta em Pereira e a torcida do time da casa reclama muito da marcação da mesma.

24' O Benfica vai trabalhando a bola em seu campo de defesa. A equipe de Lisboa está melhor na partida.

23' Luisão passa para Pereira, que estava em posição irregular.

22' CARTÃO AMARELO PARA SOARES! Por falta em Amorim.

21' Briguel tenta o chute de fora da área mas não consegue assustar Artur.

20' Na cobrança, Gaitan tenta o cruzamento, mas a zaga do time da casa afasta o perigo.

19' Falta boa para o Benfica!

16' O Benfica responde de imediato! Gaitan tenta o chute mas José realiza boa defesa.

15' O Marítimo tenta dar o troco! Em boa jogada realizada na esquerda, Derley recebe cruzamento mas não consegue dominar.

14' UUUUUH! Na cobrança de escanteio, Garay cabeceia a centímetros da trave! Quase o Benfica abre o placar!

13' O Benfica tenta armar jogada pela esquerda com Lima, porém a zaga do Marítimo estava esperta e fez o corte.

11' Djuricic tenta roubar a bola da zaga do Marítimo mas acaba cometendo falta.

9' Ferreira cobra curto e a zaga benfiquista afasta o perigo.

8' Amorim recua muito mal para Artur e acaba cedendo escanteio para o Marítimo.

6' Gaitan chuta fraco e José Sá defende com tranquilidade.

4' Cortez tenta passe para Gaitan, mas a zaga corta.

2' O Benfica vai trabalhando a bola no seu campo de defesa, tentando arrumar espaços no campo adversário.

13:46 BOLA ROLANDO! Começou! Marítimo x Benfica!

13:45 Tudo pronto para o início da partida.

13:44 As equipes entram em campo.

13:43 MARÍTIMO ESCALADO! José Sá, Rozario, Igor, Ferreira, Artur, Sami, Luiz, Briguel, Soares, Pereira, Derley.

13:41 BENFICA ESCALADO! Artur, Luisão, Amorim, Djuricic, Lima, Cortez, Pereira, Gaitán, Matic, Garay, Peréz.

13:40 Pedro Martins é o segundo técnico que está a mais tempo no comando de um time na série A, esta é sua quarta temporada no comando da equipe do Marítimo. Já Jorge Jesus é o treinador a mais tempo no comando de uma equipe da série A, sendo esta sua quinta temporada na frente dos encarnados.

13:39 Neste jogo o Benfica tentará quebrar um tabu que já dura a oito temporadas, que é o de não vencer na primeira partida da Liga.

13:38 Boa tarde, amigo conectado na VAVEL Brasil! Estamos começando agora a transmissão da primeira rodada da Liga Sagres 2013/2014, que reúne os times do Maritimo e Benfica, em jogo disputado na Ilha da Madeira A bola vai rolar às 13h45, horário de Brasília.