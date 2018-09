Sporting goleia e Benfica começa com derrota na Liga Sagres

As equipes da capital Lisboa deram o pontapé inicial na Liga Sagres neste domingo (18). De um lado, felicidade, do outro, raiva. O Sporting tomou um susto do Arouca logo nos minutos iniciais do jogo, mas conseguiu virar e com Montero inspirado, acabou goleando o Arouca. Já o Benfica dominou quase a partida inteira, mas em dois contra-ataques mortais do Marítimo, acabaram começando a Liga Sagres com mais uma derrota.

Em José Alvalade, o grande destaque da partida foi o colombiano Fredy Montero que, inspirado, marcou três gols em cima do Arouca. Mesmo começando a partida em desvantagem, com o capitão do Arouca Bruno Amaro marcando o primeiro gol de seu time na história da Liga Sagres, o Sporting não se deixou levar pela desvantagem, manteve-se focado e conseguiu fazer um show em sua estreia.

Sempre com a torcida apoiando, os Leões chegaram ao empate com Maurício, recentemente contratado, virou com Montero, ampliou com Wilson Eduardo e, a partir daí, Montero começou sua consagração na partida. O colombiano marcou o quarto gol dos Leões e ainda marcou o quinto, que foi por sinal um golaço. Confira abaixo o 'golão' que Montero marcou:

O próximo compromisso do Sporting na Liga Sagres será contra a Académica, jogo que será realizado em Coimbra no próximo sábado (24).

Benfica dominou, mas não levou

Já o Benfica foi surpreendido pelo Marítimo. Jogando na Ilha da Madeira, os benfiquistas foram melhores em quase todos os momentos da partida, tendo mais posse de bola e chegando muito mais vezes com perigo ao gol adversário, porém o time da casa, jogando com um esquema totalmente defensivo, conseguiu segurar as águias e com dois contra-ataques mortais decidiu o jogo.

O Marítimo saiu na frente com Derley, logo no final do primeiro tempo, em cobrança de pênalti, resultada de um contra-ataque realizado pelo próprio autor do gol. Na segunda etapa, Rodrigo, que havia entrado recentemente, empatou o jogo. Porém, aos 12 minutos para o final da partida, em mais um contra-ataque, Sami se aproveitou do descuido de Maxi Pereira e definiu a partida, aumentando assim o tabu do Benfica de não vencer na primeira rodada da Liga para nove anos.

Jorge Jesus, em entrevista para a rede portuguesa Sport TV, declarou que a partida foi muito disputada, mas que o Benfica é quem merecia sair com a vitória. "Foi um jogo de abertura difícil, bem disputado de parte a parte. O Benfica foi sempre mais equipe, comandou o jogo. A primeira parte jogou-se praticamente no meio-campo do Marítimo, que não nos criou muitos problemas além da penalidade máxima, que é duvidosa. Entramos mais fortes na segunda parte, fizemos um gol e quando procurávamos o segundo o Marítimo foi feliz e marcou", analisou o comandante benfiquista.

O próximo compromisso do Benfica na Liga Sagres será contra o Gil Vicente, em jogo que será realizado na Luz, no próximo sábado (24).