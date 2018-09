Sete clubes lideram inicio da Segundona em Portugal

A segunda rodada da Segunda Liga Portuguesa foi realizada no último fim de semana. Com os resultados dos jogos, sete equipes terminaram na liderança da competição, que promete ser a mais equilibrada dos últimos anos.

Com destaque neste começo para os surpreendentes União da Madeira e Tondela, que longe de serem os favoritos ao acesso vão fazendo ótimo inicio de liga. Quem também começa bem são os favoritos e mais conhecidos Moreirense, Chaves e Penafiel. A equipe do Moreirense nesta rodada bateu fora de casa o Covilhã por 2 a 1, assumindo a liderança do campeonato pelo saldo de gols. O Penafiel venceu o lanterna Farense, fora de casa no litoral português. O Chaves em casa, derrotou o tradicional Leixões.

A grande decepção neste começo de temporada é mesmo o Beira Mar, que é considerado um clube iô-iô, que vive entre a segunda e primeira divisão lusa. O clube começou muito mal a competição de acesso, sofrendo derrotas para os times B de Porto e Sporting pelo mesmo placar de 3 a 1. A equipe, que teve problemas para se reforçar, ainda acerta a chegada de jogadores, o que tem atrapalhado o trabalho do técnico Jorge Neves, somando então dois resultados negativos e se afastando assim dos líderes.

Serão ainda mais 40 rodadas, muita coisa ainda pode mudar, mas o certo é que a competitividade nesta segunda divisão portuguesa será a tônica do torneio, tanto em cima quanto em baixo, levando emoção e disputa a vários cantos da terrinha.

Jogos 2° rodada da Segunda Liga

AC Viseu 0 x 1 Braga B

Sporting 3 x 1 Beira Mar

Benfica B 2 x 3 Atlético

Tondela 2 x 1 Marítimo B

Porto 2 x 1 Trofense

União da Madeira 1 x 0 Santa Clara

Farense 0 x 1 Penafiel

Chaves 2 x 0 Leixões

Sporting Covilhã 1 x 2 Moreirense

Oliveirense 1 x 1 Desportivo Aves

Feirense 1 x 1 Portimonense

Classificação:

1 Moreirense 6

2 Chaves 6

3 União Madeira 6

4 Porto B 6

5 Atlético 6

6 Tondela 6

7 Penafiel 6

8 Portimonense 4

9 Leixões 3

10 Sporting B 3

11 Marítimo B 3

12 Braga B 3

13 Benfica B 1

14 Oliveirense 1

15 Trofense 1

16 Aves 1

17 Feirense 1

18 Sporting Covilhã 0

19 Santa Clara 0

20 Beira Mar 0

21 Viseu 0

22 Farense 0