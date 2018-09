Paços de Ferreira é goleado e praticamente dá adeus à Liga dos Campeões

Playoffs da Liga dos Campeões da Europa, jogo de ida. Partida realizada no Estádio do Dragão, em Porto (POR).

INCIDENCIAS : Playoffs da Liga dos Campeões da Europa, jogo de ida. Partida realizada no Estádio do Dragão, em Porto (POR).

Paços de Ferreira e Zenit São Petersburgo jogaram nesta terça-feira (20) o jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões da Europa, etapa que dá acesso a fase de grupos da maior competição de clubes do planeta. Jogando no estádio do Porto, a equipe Pacence não conseguiu surpreender os russos e acabou sendo goleada.

Mesmo inferior tecnicamente, o Paços não se intimidou e logo no começo do jogo já partiu para o ataque, com Sérgio Oliveira, um dos poucos destaques dos castores no jogo. Aos nove minutos, Oliveira dominou e soltou o chute de fora da área, obrigando Lodigin a realizar uma grande defesa.

Poucos minutos depois, aos 16, o Zenit respondeu com Witsel, que viu Shirokov livre e tocou para seu companheiro, que chutou forte, fazendo com que Degra também realizasse uma ótima defesa. Esta era apenas a primeira chegada do homem do jogo. Aos 27 minutos, Shirokov recebeu de Danny e aproveitou a falha da zaga dos castores para abrir o marcador. Com o gol sofrido, o Paços possibilitou com que o Zenit pudesse chegar mais ao ataque, mas não conseguindo ampliar o placar até os minutos finais do primeiro tempo.

Paços empata, mas logo volta a ficar em desvantagem

Na segunda etapa, os portugueses, em desvantagem no placar, partiram para cima dos russos, com Sérgio Oliveira mais uma vez aparecendo bem no ataque. O jovem meia português chutou de longe e obrigou Lodigin a realizar outra bela defesa. O Paços começou melhor o segundo tempo e não demorou muito para empatar a partida.

Aos 13 minutos, Vítor, que tinha acabado de entrar no jogo, cobrou escanteio e Ricardo conseguiu cabecear para André Leão, que apenas teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes: 1 a 1. Mas a alegria do torcedor pacence, que comemorou muito o gol de Leão, durou pouco. A zaga do time da Capital do Móvel errou no posicionamento e Shirokov, livre, oito minutos do gol pacence, apareceu para recolocar o Zenit na frente.

Shirokov brilha e Paços acaba sendo goleado

Mais uma vez em desvantagem, Costinha fez com que sua equipe conseguisse trabalhar mais a bola, com mais calma, e consequentemente o Paços chegou mais ao gol, mas todas as suas oportunidades pararam em Lodigin, que foi outro grande destaque russo na partida.

Dominando o jogo com mais posse de bola e mesmo em desvantagem, o Paços seguia perdendo oportunidades de empatar o jogo e acabou pagando caro por isso. Nos minutos finais do jogo, Kerzhakov cobrou falta, a bola bateu nas costas de Degra e entrou, para a infelicidade do goleiro pacence. E aos 45 minutos, com o Paços abatido, Shirokov chutou de fora da área e sagrou seu terceiro na partida, o quarto do Zenit e a provável eliminação dos portugueses na Liga dos Campeões.

As duas equipes voltam a se encontrar no dia 28, quarta-feira, em São Petersburgo, no Stadion Petrovskij. Para se classificar, o Paços precisa fazer quatro gols e torcer para que o time da casa não marque.