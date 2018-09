Benfica perto de anunciar Fejsa

O Benfica está muito próximo de anunciar um reforço para esta temporada 2013/2014. Trata-se do sérvio Ljubomir Fejsa, que joga no Olympiakos, atual campeão grego.

Segundo o jornal "A Bola", as negociações ocorrem em Atenas com a presença de um emissário e que, na melhor das hipóteses, o processo de transferência poderá ser concluído nas próximas horas, envolvendo um pagamento de cinco milhões de euros pelo passe internacional do jogador.

Ainda segundo o jornal português, a SAD - Sociedade Anónima Desportiva, responsável pela gestão financeira e transparência entre os clubes portuguesas, já chegou a um acordo de verbas com Fejsa, que receberá um salário de 700 mil euros por temporada e livre de impostos, condições que se encaixam nos parâmetros das águias.

Caso a transferência seja confirmada, Fejsa será o sexto sérvio no plantel dos Encarnados - vale lembrar que em Portugal não existe um limite de jogadores estrangeiros por equipe. O Benfica já conta com Matic, Mitrovic, Markovic, Sulejmani e Duricic, sendo estes dois últimos recentemente convocados para a seleção da Sérvia, que jogou na quarta-feira passada (14) contra a Colômbia em Barcelona - Espanha, perdendo de 1 a 0. Fejsa foi titular nesta partida.