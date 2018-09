Revelação colombiana Sebastian Peréz está na mira dos Dragões

O jovem meia colombiano Sebastian Peréz, pode se tornar o mais novo reforço do Porto. Segundo o Jornal A Bola, o jogador da seleção sub-20 da Colômbia, parceiro do recém-contratado e também meia Juan Quinteiros, pode ser a novidade nas próximas semanas da equipe portista.

Perez pertence ao Atlético Nacional (COL), tem 20 anos e joga centralizado no meio, dando muita qualidade de passe e criação de jogadas agudas a seus companheiros. O atleta também interessa ao Arsenal, mas ao que parece, a dificuldade do jogador em obter o visto para atuar em Londres e com o mau momento do clube londrino - que visa reforços de peso para sair do péssimo inicio de temporada. Wenger não estaria disposto a investir neste momento em mais uma revelação.

E o Porto, que tem se tornado um bom caminho para jogadores colombianos, está de olho nesta situação e pode fazer uma oferta ao clube colombiano para adquirir os direitos do meia. Sebastian Peréz viria para fazer sombra a Lucho González, podendo em caso de mudança de esquema atuar ao lado do argentino ou mais avançado como um ponta, embora não seja sua característica principal.

O Futebol Clube do Porto, segue atrás de reforços, mas também da manutenção de seus jogadores, novamente o Mônaco da França, parece disposto a investir no volante Fernando. Os Dragões pedem 10 milhões de euros e tentam segurar o brasileiro até o fim da janela. Que para entradas ou saídas fechará apenas no dia 2 de setembro.